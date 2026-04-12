La Talent Cup de fútbol femenino sala reúne a cerca de 300 jóvenes

La Universidad de Murcia fue el escenario la semana pasada de una nueva edición de la Talent Cup de fútbol sala femenino, en la que más de 300 jugadoras de las categorías benjamín, alevín e infantil se dieron cita en las instalaciones deportivas de la institución académica para disfrutar de una jornada marcada por el deporte y la convivencia.

El torneo, organizado por la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) y patrocinado por la Inmobiliaria Pérez de Lema, reunió a las distintas selecciones comarcales de toda la Región (Guadalentín, Cartagena, Centro, Mar Menor, Noroeste y Altiplano).

Participantes en una nueva edición de la Talent Cup de fútbol sala femenino, celebrada en la UMU. / FFRM

Cabe recordar que la pasada edición de esta iniciativa se celebró en Águilas, donde también se dieron cita las selecciones comarcales en una jornada desarrollada en los pabellones Salvador Palazón, Diego Calvo Valera y Agustín Muñoz, contando igualmente con el patrocinio de la Inmobiliaria Pérez de Lema.

Con esta iniciativa, la FFRM demuestra que la Talent Cup no solo tiene un carácter competitivo, sino también formativo. Su principal finalidad es la detección de talento, sirviendo como escaparate para que las jóvenes futbolistas puedan ser seleccionadas en futuras convocatorias autonómicas. Además, el torneo contribuye al crecimiento deportivo y personal de las participantes, fomentando valores como el compañerismo, el esfuerzo y la superación.

La Copa Presidente de fútbol playa ya tiene campeones

El Complejo Deportivo de Mazarrón acogió la Copa Presidente FFRM de fútbol playa, en la que reunió a más de 40 equipos de distintas categorías. En infantil femenina, el Playas de San Javier se impuso al Mazarrón Féminas, logrando un contundente 0-5. La final juvenil femenina volvió a enfrentar a los mismos clubes, y aunque el Mazarrón Féminas ofreció más resistencia, el marcador final fue de 3-5 para el Playas de San Javier, proclamándose nuevamente campeón.

La Copa Presidente de fútbol playa ya tiene campeones / FFRM

En el cuadro masculino, en categoría alevín, el Playas de San Javier también subió a lo más alto del podio tras superar a Los Alcázares en la final, cuyo resultado fue de 8-6. En categoría infantil, la final volvía a enfrentar a los mismos rivales, pero esta vez con distinto desenlace. Los Alcázares vencía por un contundente 9-5 al Playas de San Javier. En categoría cadete, Los Alcázares FP se hacían con la copa al vencer en los penaltis después del empate a un gol. En la final juvenil, el Playas de San Javier se impuso al Bahía de Mazarrón por 5-4.

Look & Run Company se incorpora a ADEF

La FFRM ha formalizado la incorporación de Look & Run Company al grupo empresarial ADEF, reforzando así la red de entidades que colaboran con el desarrollo y la promoción de la actividad deportiva, mediante la firma de un convenio entre el presidente de la Federación, José Miguel Monje, y el representante de la empresa, Antonio Matencio López. De este modo, Look & Run Company impulsará el programa ‘Fútbol Inclusivo’, promovido por la Consejería de Educación de la Región de Murcia.

Look & Run Company se incorpora a ADEF / FFRM

Look & Run Company es una firma vinculada al sector de la automoción y la competición, con una destacada actividad en el desarrollo de proyectos relacionados con vehículos exclusivos, personalización y presencia en eventos especializados, aportando una visión innovadora y alineada con los valores de esfuerzo, superación y excelencia que promueve la FFRM. Con esta incorporación, el grupo empresarial ADEF continúa ampliando su red de colaboración, favoreciendo la creación de sinergias entre empresas y el ecosistema deportivo regional, así como impulsando iniciativas conjuntas que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento del deporte en la Región de Murcia.