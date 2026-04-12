El Real Murcia se vuelve a meter en el lío del descenso

Cada vez que el murcianismo empieza a pronunciar la palabra play off, aunque sea de forma tímida, llega el batacazo. Después de tres victorias seguidas, la igualdad en el Grupo II dejaba de nuevo al Real Murcia a cinco puntos del quinto clasificado, y los más optimistas ya pensaban en un milagro. Pero el milagro de cada año acaba siempre antes de tiempo. Aunque todo parecía favorable para sumar tres nuevos puntos, sobre todo teniendo en cuenta que los murcianistas se enfrentaban a un Nástic que empezaba la jornada en descenso, la realidad volvió a decir que ya es hora de dejarse de ilusiones y entender que el Real Murcia está condenado a pelear por la permanencia hasta el último minuto.

Y es que en Tarragona el Real Murcia volvió al camino de la derrota. Y lo hizo de una forma cruel. Tras un primer tiempo decepcionante, en el que los de Alfaro se adelantaron en el marcador e incluso tuvieron ocasiones para sentenciar, los granas supieron reponerse tras el descanso. Hasta el punto de empatar en una acción de Víctor Narro que remató a gol Ortuño. Marcaba el Real Murcia en el 69 y encaraba un tramo final del partido con opciones de traerse los tres puntos, sin embargo el guion del partido cambió de repente. A la vez que bajaban los brazos los de Curro Torres, un poco conformándose con lo conseguido, el Nástic intentaba ganar oxígeno, y lo ganó gracias a un gol de Jon García en el minuto 90.

La derrota no podía llegar en peor momento. Perdía el Real Murcia ante un rival directo en la pelea por la permanencia y lo hacía en una jornada en la que también había ganado el Tarazona. Ahora el colchón de cinco puntos se reduce a tres. Ahora el lío del descenso es otra vez una realidad.

Mismo planteamiento, distintas sensaciones

El mismo planteamiento que hace una semana permitió al Real Murcia dejar prácticamente KO al Atlético Madrileño en la primera parte, este sábado ha podido acabar como el rosario de la aurora. Porque el Nástic no solo se marchó al descanso con ventaja en el marcador (1-0), es que los de Pablo Alfaro tuvieron hasta otras tres ocasiones clarísimas para poder destrozar a los granas. Y todo porque no es igual marcar primero que ver cómo te marcan. Y eso pasó en el Nou Estadi. En el partido en el que el Real Murcia buscaba su cuarta victoria consecutiva, el gol de Baselga cuando apenas habían transcurrido diez minutos sacó a la luz todas esas deficiencias detectadas en las malas rachas pero olvidadas cuando llegaban los triunfos.

No fueron solo las debilidades defensivas del Real Murcia cuando el rival encuentra espacios, como ocurrió en el 1-0 del Nástic, con Jon García superado con facilidad por Baselga y con Gazzaniga haciendo la estatua; es que son muchos más problemas que errores puntuales. Porque el Nástic se adelantó en el marcador, pero con más de media hora por delante y con todos los metros del mundo, el equipo de Curro Torres se atascó en sus propias carencias. Y es que una vez más se vio que no hay nadie capaz de aportar ideas en el centro del campo. Y ya no está el cuestionadísimo Isi Gómez en el once. Ahora está Palmberg, pero con Palmberg la producción ofensiva es tan nula como con Isi o con cualquier otro compañero que haya actuado en esa posición.

Centros a la nada

Sin nadie que filtre balones, sin nadie que encuentre huecos, al Real Murcia solo le quedan los centros laterales. Y a eso se dedicó durante 45 minutos, especialmente desde la banda de Cristo Romero y Joel Jorquera. Pero ni uno de esos balones pusieron en a prietos a una defensa que sacaba una y otra vez, completando Rebollo una primera parte inédito.

Ni con toda la posesión del mundo, ni con muchos metros ante un Nástic que decidió echarse para atrás para defender el gol. Tampoco ayudaba el planteamiento. Apostaba de nuevo Curro Torres por una defensa de cinco, integrando a Jorge Mier entre los centrales. Pero, con el marcador en contra y con la necesidad de romper una defensa muy sólida, el planteamiento que dio vida hace una semana ahora condenaba a los granas a la muerte.

El Nástic pudo golear antes del descanso

Y es que al descanso el 1-0 parecía hasta corto. Porque el Nástic, en apenas tres estiradas, hizo muchísimo daño a la defensa grana. Tenía que aparecer Jorge Sánchez para sacar sobre la línea un disparo de Abadallah cuando solo habían transcurrido cinco minutos, luego llegó el gol, y posteriormente los de Tarragona tuvieron hasta otras dos clarísimas, obligando a Gazzaniga a tener que salir al rescate para evitar la goleada.

Mientras tanto, en el otro área, la única ocasión clara del Real Murcia llegó en una acción en la que Flakus cruzó demasiado. También Óscar Gil lo intentó con una especie de volea que salió muy centrada y a la que supo reaccionar muy bien Rebollo.

Moyita, tras el descanso

Desatascar el centro del campo era la asignatura pendiente del Real Murcia para la segunda parte, de hecho, Curro Torres aprovechó el descanso para eliminar a Jorge Sánchez de la partida y apostar por Moyita, el hombre que tenía la misión de agitar ofensivamente a los granas.

Respecto al juego, no cambiaron demasiadas cosas de una parte a otra. El Nástic se echó todavía más atrás, si eso era posible, y el Real Murcia, prácticamente viviendo en las inmediaciones del área local apenas era capaz de aprovechar ese dominio. Acumulaban saques de esquina y centros laterales, pero no había remates. Y las pocas ocasiones que lograron encontrar a Flakus, Flakus demostró que de cuerpo estaba en el Nou Estadi pero de mente estaba muy lejos. Muy mal el esloveno, que penalizaba más que sumaba, lo que era un gran problema para un equipo grana que necesitaba un gol para meterse en el partido.

Fallaba Flakus, o de hecho Flakus ni lograba rematar, y también perdonaba el Nástic. Se presentaba solo Abdallah en el área de Gazzaniga, pero se precipitó en el remate y el balón acabó en las manos del meta grana.

Penalti anulado por el VAR

No dejaban de suceder cosas en esta segunda parte. Pidió Curro Torres que se revisara un posible penalti a Cristo Romero, pero lo único que consiguió el técnico grana es perder una tarjeta azul de forma tonta. Y luego, cuando el colegiado sí interpretó pena máxima por un empujón a Jorge Mier, Alfaro reclamó y tras pasar por la pantalla el árbitro tuvo que rectificar su decisión al quedar claro que apenas había ocurrido nada en la jugada.

En el 65 Curro Torres volvía a mover ficha en busca de soluciones arriba. Cambiaba el técnico todo el ataque. Se marchaban Palmberg, Flakus y Jorquera, y entraban en acción Ortuño, Narro y Ekain. Los cambios tuvieron un efecto inmediato. Y es que solo dos minutos después el Real Murcia lograba el gol del empate. Fue, como no podía ser de otra manera, en un centro lateral. Pero en esta ocasión el balón que puso Víctor Narro al área sí fue un caramelo. Un caramelo que aprovechó Juanto Ortuño para estrenarse como goleador grana con un tanto que metía de lleno a los murcianistas en el partido.

Sin Óscar Gil

Después de tres victorias, un empate no debería incomodar a nadie, pero es tal el déficit de puntos que lleva el cuadro grana en este 2026, que el conformismo había que dejarlo para otro día. Y eso parecía cuando tras el gol, el Real Murcia intentó hacer todavía más daño a un Nástic que con el empate se veía en el descenso. De hecho, la tuvo Pedro Benito, pero una gran mano de Rebollo evitó el gol (75').

Pero ante un rival incluso increpado por su afición, un rival que se veía hundido tras el triunfo del Tarazona, el Real Murcia en vez de ir a la yugular se fue relajando conforme pasaban los minutos, y en esta categoría, cuando te das por contento con lo mínimo, al final lo acabas pagando. Y eso le sucedió al Real Murcia.

Se fue apagando el Real Murcia especialmente después de la lesión de Óscar Gil. Entre el miedo a perder lo conseguido y que el jugador que gobierna un poco el centro del campo se tuvo que marchar a falta de diez minutos tras sufrir un golpe que le impidió continuar y que le hará perderse también el choque del Antequera. Por eso debió forzar la quinta amarilla.

Conforme el Real Murcia se iba abajo, el Nástic sacaba un poco la cabeza. Tuvo que aparecer Gazzaniga para hacer una gran parada a Óscar Sanz tras un saque de esquina que se le complicó al cuadro grana. Lo que nadie imaginaba es que los granas finalmente se iban a ir del Nou Estadi sin ningún punto. Fue en el minuto 90 cuando llegó el jarro de agua fría. En una acción en la que Isi Gómez -había salido en lugar de Óscar- pecó de blando, el Real Murcia se crucificó. Porque Juanda se presentaba por la derecha para meter un centro que acabó con gol de Jon García en propia puerta.

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Derrota y nuevo lío

Derrota y de nuevo lío. Porque en el partido en el que la afición esperaba poder empezar a pensar en el milagro del play off, el Real Murcia volvió a su realidad. Y una realidad que otra vez se pone muy gris. Porque la derrota ante un rival directo y la victoria del Tarazona ante el Alcorcón, acerca de nuevo a los murcianistas al descenso. A tres puntos de la zona roja están los granas a la espera de saber que hace este domingo el Torremolinos.