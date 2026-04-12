Previas de los equipos de Segunda Federación

La Deportiva Minera visita Puente Genil con la obligación de ganar para no perder el tren del ascenso directo

La Deportiva Minera tiene, a priori, hoy el partido más duro de lo que le resta de campeonato. El equipo dirigido por Checa visita el Estadio Manuel Polinario de Puente Genil, a las 12:00 televisado por Football Club, con una única consigna en el vestuario: los tres puntos. No hay margen para la especulación ni para el cálculo. La aritmética es tan cruda como inapelable.

El conjunto rojillo llega a esta cita igualado a 53 puntos con el Extremadura, con cuatro jornadas aún por delante en un grupo tan apretado que cualquier tropiezo puede resultar fatal. En una clasificación donde los matices separan a los aspirantes al ascenso directo, el que menos falle será el que ocupe la primera plaza. Y la Minera lo sabe.

Sin embargo, hay una asignatura pendiente que el técnico sevillano tiene sobre la mesa desde hace semanas: la fragilidad a domicilio. Las derrotas ante el Real Jaén, el Recreativo de Huelva y el Extremadura, en tres escenarios y contextos bien distintos, dejan un denominador común preocupante: fuera del Ángel Celdrán, el equipo no ha logrado imponerse cuando más lo ha necesitado. Precisamente el coliseo minero ha sido un auténtico fortín esta temporada, escenario de las mejores prestaciones del bloque y columna vertebral de sus aspiraciones. Replicar esa solidez e intensidad lejos de casa es el gran reto que tiene por delante la escuadra cartagenera.

Para afrontar el envite andaluz, Checa contará con toda la plantilla disponible, sin ningún jugador sancionado que obligue a improvisar en la confección del once inicial. Todo apunta a que el técnico apostará por una alineación muy similar a la que goleó al UCAM Murcia el pasado fin de semana por 2-0, un resultado que devolvió la confianza y el tono al vestuario. En la punta de lanza del ataque, Omar Perdomo y Rubén Mesa volverán a ser las referencias ofensivas, los encargados de romper líneas y generar el peligro que necesita el equipo para llevarse el botín completo de un estadio que no invita precisamente a la relajación.

La Deportiva Minera tiene una cita con su propio destino. Ganar en Puente Genil sería un golpe de autoridad en la pugna por el ascenso directo. Perder complicaría mucho el ascenso de manera directa.

El UCAM Murcia sin margen de error busca los tres puntos

El UCAM Murcia CF no tiene margen de error en este nuevo encuentro liguero. Los universitarios, que siguen empeñados en conseguir la primera plaza, necesitan sumar de tres y evitar regalar puntos como ya hicieron la semana pasada. Con la derrota ante la Deportiva Minera, el cuadro universitario bajó posiciones en la tabla, aunque manteniendo una distancia de dos puntos. El UCAM Murcia se mide hoy en La Condomina al Atlético Malagueño; el encuentro se podrá seguir a través de Web Directo, a partir de las 18:00 horas.

El conjunto universitario volvió a fallar en una cita importante como fue el derbi regional ante la Deportiva Minera. Germán Crespo sabe de la importancia de conseguir los tres puntos a estas alturas y ha hecho autocrítica tras la derrota. “Todas las derrotas duelen, y más en estos momentos donde nos jugamos mucho. Hemos hecho autocrítica porque nos faltó mucha intensidad”, afirmó.

Para este encuentro, el técnico universitario apostará por su once habitual. Ackermann estará bajo palos; José Ruíz y Héctor en los laterales, junto a Javi Ramírez y Fer Román en el centro de la zaga. En el centro del campo, Urcelay y Aitor Puñal formarán el doble pivote, con Aquino más adelantado. En bandas, Ale Marín y Soto, mientras que Baldrich será la referencia ofensiva.

El Atlético Malagueño, rival del UCAM Murcia, llega sin haber ganado fuera de casa en todo el campeonato. Viene de lograr una victoria en su último encuentro, aunque sigue siendo el colista. El conjunto malagueño ya sabe lo que es ganar a los universitarios, tras imponerse en el partido de la primera vuelta.

El Águilas visita Melilla en un partido de necesidades

La visita de esta mañana (11:30 h) del Águilas FC a la UD Melilla marcará el futuro de ambos equipos, puesto que la necesidad de puntuar es casi obligada para ambos rivales. Mientras que los norteafricanos dirigidos por Miguel Rivera necesitan la victoria, casi por obligación, puesto que de no sumar los tres puntos los abocaría a un descenso irremediable o casi sin opción de esquivarlo.

Mientras que a los costeros un punto también les serviría para seguir optando a su objetivo de estar entre los mejores al final de liga, aunque con lo apretada que está la clasificación en la zona alta, solo dos puntos de diferencia entre el líder, el CD Extremadura, y el primer equipo fuera del play-off, el Recreativo de Huelva, la victoria de los blanquiazules en el Álvarez Claros podría dar incluso la opción de recuperar el liderato. Aunque lo más importante para el equipo de Adrián Hernández es seguir manteniéndose entre los mejores para continuar con opciones hasta el final de liga.

Unas necesidades que seguro que afectarán a la cita, sobre todo conforme avancen los minutos y los objetivos no se estén logrando, por lo que el factor psicológico va a tener mucha importancia en el final del campeonato y en este partido, tal y como comentaba el técnico costero.

El entrenador está pendiente de la evolución del centrocampista Aitor y el extremo Pipo, siendo la única baja confirmada la del central Antonio Sánchez. Todo apunta a que el técnico repetirá un equipo muy similar al que ganó la pasada jornada al Xerez Deportivo FC.

En el posible once, Salcedo estará en portería; Johan Terranova y Héctor Martínez ocuparán los laterales, con Uri y Adri Pérez en el centro de la defensa; Mario Abenza y Yasser repetirán en la medular; en bandas estarán los “Javis”, Pedrosa y Castedo; con Kevin Manzano como enganche y Chris Martínez como referencia en ataque.

El Lorca Deportiva quiere romper la racha negativa y soñar con el milagro

Esta tarde a las seis en el estadio Artés Carrasco se va a disputar el partido correspondiente a la jornada treinta y uno en el grupo IV de la Segunda RFEF que va a enfrentar al Lorca Deportiva y al Xerez CD.

En la jornada once se enfrentaron en el estadio Chapín. Un solitario gol de Morros sirvió para que los tres puntos subieran al casillero de victorias de los lorquinos.

El Lorca Deportiva lleva cuatro partidos sin ganar. Ha sumado dos de los últimos doce puntos disputados. Necesita romper la racha y pensar en el milagro para llegar a los lugares de play off los cuales están a siete puntos; lo marca precisamente el Xerez CD y restan cuatro jornadas. De no ganar, debe ir pensando en la próxima temporada.

El técnico Sebas López pierde a Kiko por sanción, pero recupera tras cumplir castigo al capitán, Sergi Monteverde, y a Dani García, central y mediocentro, respectivamente. Serán dudas, Fromsa y Álvaro Martínez. En las últimas jornadas está utilizando jugadores poco habituales como Dani Albiar y Juan Hernández. El equipo ha bajado muchos enteros en las últimas jornadas y la salvación matemática no la tiene lograda.

Los jerezanos vienen de perder contra pronóstico en su campo ante el Puente Genil. Son quintos y no se pueden descuidar, ya que les acechan Recreativo y Jaén.

El colegiado valenciano, Octavio Herranz, va a dirigir el partido. Es la segunda vez que lo hace al Lorca, ninguna al Xerez CD.

Duelo directo entre Antoniano y Yeclano Deportivo en Lebrija

El Yeclano Deportivo visita hoy el Municipal de Lebrija para medirse al Antoniano. Hoy a las 12:00 (televisado por Football Club) tiene el conjunto azulgrana un partido que de ganarlo sería decisivo. Se ven las caras dos equipos que miran hacia abajo, dos equipos que comparten urgencias, y que necesitan los tres puntos.

La situación del conjunto de Iván Ruiz no puede calificarse de tranquilizadora. Ahora mismo tiene una ventaja de cuatro puntos respecto al play out con doce por disputarse. Los yeclanos llegan a este compromiso con la moral tocada tras encajar una derrota en casa ante el Extremadura por 2-3, un partido que dejó más sombras que luces, especialmente en una primera mitad en la que el equipo se mostró irreconocible. La reacción en la segunda parte, con una remontada parcial que recortó distancias, evidenció que el carácter no falta, pero también que los problemas estructurales del equipo siguen sin resolverse. El Yeclano no termina de encontrar su mejor versión, y en un momento tan delicado de la liga, la irregularidad se paga cara.

El rival de turno no facilita precisamente la empresa. El Antoniano es un equipo de dos caras radicalmente opuestas: frágil e inofensivo cuando abandona su feudo, pero sólido y competitivo cuando defiende su terreno, en concreto el quinto mejor de la liga como local. Solo ha conocido la derrota en una ocasión en todo el campeonato jugando en casa, un dato que convierte el Municipal de Lebrija en uno de los escenarios más hostiles para los visitantes de toda la categoría. Asaltar ese bastión será el principal obstáculo que deberá sortear el conjunto murciano. Ahora mismo está con 39 puntos, uno menos que su rival de hoy y por lo tanto comparte objetivo en el día de hoy.

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En el debe del Yeclano pesa también una trayectoria a domicilio que, salvo la notable excepción de su victoria en Puente Genil hace dos semanas, no termina de convencer. Aquel triunfo como visitante fue un destello de lo que el equipo puede ofrecer cuando rinde a su mejor nivel, pero no ha logrado consolidar esa dinámica positiva lejos de La Constitución.