El Lorca Deportiva se clava y dice adiós a meterse arriba

El Lorca Deportiva se ha clavado. Cinco partidos sin ganar. Perdió ante el Xerez CD, 0-1, en un partido donde no mereció ganar ninguno de los contendientes. Partido aburrido, muy malo para el espectador. Los visitantes aprovecharon el único error defensivo del encuentro, el cual le tocó a la zaga local, que regaló el gol a Chacartegui. Con esta derrota, el equipo lorquino se queda sin opciones de meterse en el playoff. Otra decepción para los aficionados locales, quienes llegaron a ilusionarse, pero están viendo cómo su equipo se ha caído en el tramo final de la competición.

Se guardó un minuto de silencio en memoria de un mítico personaje del deporte lorquino fallecido esta semana, el gran José Martínez, Molowny.

El Lorca Deportiva volverá a jugar el próximo domingo en el siempre distinto enfrentamiento ante el Águilas en el campo del Rubial a las siete de la tarde.

Veinte años después, el Xerez CD volvía al estadio Artés Carrasco, cuyas gradas no estaban tan pobladas como otras veces. La afición ha entrado en una fase de decepción y la climatología tampoco acompañó. En algunas fases del choque la lluvia hizo acto de presencia. En la primera vuelta ganó el Lorca (0-1) en aquella miniliga dorada del conjunto blanquiazul.

El técnico Sebas López tenía las bajas de Dani García, Álvaro Martínez, Fromsa y Kiko. Recuperaba al capitán Sergi Monteverde, dio la primera titularidad a Williams y fue convocado el jugador del filial, Luna. Ambos equipos se jugaban algo más que tres puntos. El equipo andaluz, herido en su orgullo tras perder el pasado domingo en su campo, necesitaba vencer para seguir con los mejores. Los lorquinistas, con la intención de romper la racha de cuatro partidos sin ganar, de terminar con once hombres, ya que los últimos cinco ha terminado en inferioridad y, sobre todo, mantener las opciones, aunque sean remotas, de meterse en los playoff.

Desde el pitido inicial se pudo comprobar el respeto que se tenían ambos equipos. Las defensas muy firmes, sin contemplaciones, sin un dominador claro, pocas llegadas y juego equilibrado, pero insulso y aburrido para el espectador. Muchos duelos donde salían victoriosas las defensas. Cerca de la media hora llegaron las hostilidades. Dos claras en el área visitante. En el minuto veintisiete se produce un contragolpe que a punto está de culminar Naranjo, cuyo disparo salió fuera por poco. Un minuto después, el meta De la Calzada se vio obligado a repeler un remate de Adri Heredia. Se envenenó ese balón. Cuatro minutos después llegó la primera ocasión del Xerez CD. El balón enviado por Charaf se paseó por el área pequeña lorquina.

El primer objetivo de los técnicos, Sebas López y Diego Galiano, era no encajar. Sin embargo, en los últimos minutos del primer tiempo, el Xerez pudo adelantarse, pero el disparo de Chacartegui lo repelió el larguero. Poco después, Williams de Camargo llegó con peligro, pero salvó un defensa. Primer balón que tocó el extremo local. Sin más historia, en una primera parte que no será mostrada a los equipos de fútbol base, soporífera y sin casi nada destacable, se llegó al descanso con empate a nada. Ninguno de los equipos merecía el punto que tenían hasta ese momento.

Ficha técnica Lorca Deportiva: Fran Árbol, Escobar ( Tafalla, 46), Morros (Arru, 81), Sergi, Soler, Willy, Dani Albiar (Carrasco, 63), Álex Peque, Williams (Acevedo, 63), Adri Heredia (Checo, 81) y Naranjo. Xerez CD: De la Calzada, Riki Castro (Leo Vázquez, 89), Moi, Guille Campos, Chacartegui, Adri (Jaime Fuentes, 64), Ismael, Charaf, Mati Castillo (Josete, 72), Zequi Díaz (Javi Rodríguez, 64) y Chuma (Nané, 72). Gol: 0-1. Min. 52: Chacartegui. Árbitro: Octavio Herránz (valenciano). Amonestó al local Escobar; y a los visitantes, Chuma, Moi, De la Calzada, Jaime Fuentes, Diego Galiano e Isma. Campo: Estadio Artés Carrasco. 1.500 personas.

La segunda parte empezó con el amonestado Escobar, un jugador que ha ido de más a menos en la temporada, sustituido por el central Tafalla. Una lluvia torrencial recibió a los jugadores, la cual dio la impresión de que benefició a los visitantes. Salieron mucho mejor que los locales y a los seis minutos lograron abrir el marcador. Desacierto en cadena de todos los miembros de la zaga lorquinista y Chacartegui agradece el favor para batir a Fran Arbol. El único error de cualquiera de las defensas fue aprovechado, esta vez por los jerezanos. El Lorca Deportiva no tuvo poder de reacción. El equipo se quedó sin ideas, si es que las tuvo en algún momento del partido. Los cambios realizados por Sebas López no surtieron efecto, no aportaron nada de nada.

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El Xerez CD, que se encontró con el regalo lorquinista, jugó a no perder. Muchas interrupciones, dejando que pasara el tiempo. Muchas experiencias de los jugadores visitantes a los que no gustó que el colegiado añadiera siete minutos. Algún arreón final con un par de saques de esquina dio la impresión de que podía llegar la igualada. Más corazón que cabeza, sin juego y sobre todo sin ocasiones, terminó un partido donde el empate a nada hubiera sido lo justo.