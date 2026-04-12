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Baloncesto

Liga Endesa: UCAM Murcia - Covirán Granada, en directo

Sigue cuarto a cuarto el encuentro de la jornada 26 de la ACB que está disputando el conjunto universitario en el Palacio de los Deportes

Devontae Cacok, del UCAM Murcia, durante un partido en el Palacio de los Deportes.

Devontae Cacok, del UCAM Murcia, durante un partido en el Palacio de los Deportes. / Israel Sánchez

José Pablo Guillén

José Pablo Guillén

En directo: UCAM Murcia - Covirán Granada (12.30 horas, DAZN)

Primer cuarto

Le costó tomar temperatura a un UCAM Murcia que contó con Nakic y Cate en su quinteto inicial. El pívot rumano fue el protagonista de los primeros compases, imponiéndose en ambas pinturas y aportando en la anotación. Sin embargo, casi tres minutos aguantó el equipo universitario con solo una canasta en juego ante los fallos desde el triple y desaprovechar varios rebotes ofensivos. DeJulius consiguió romper la mala racha antes de alcanzar el ecuador del cuarto (9-10), pero no fue suficiente. Las rotaciones dieron aire fresco al juego del UCAM, que encontró el acierto exterior con los lanzamientos de Forrest y Kelan Martin. No obstante, todavía no servía para mantener a raya a un Covirán Granada que siempre encontraba la manera de responder (17-16). Sito Alonso sorprendió con la entrada del canterano Pablo Sevilla en este primer cuarto y dos acciones consecutivas de Digane en la pintura, junto al segundo triple de Forrest, permitieron tomar ventaja al UCAM en este tramo final que cerró Sant-Roos (28-23).

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Segundo cuarto

No lograba encontrar el tono defensivo un UCAM Murcia que arrancó el segundo cuarto con los puntos de Diagne y DeJulius, pero que tuvo que cortar Sito Alonso con tiempo muerto tras varias canastas fáciles del Covirán Granada (33-31). Las tres faltas del pívot desencadenaron la entrada de Cacok por primera vez en el partido y los visitantes lograron empatar ante la falta de reacción por parte de los universitarios (35-35). Fue entonces cuando el UCAM pudo darle una marcha más a su juego desde la defensa, y los puntos de Sant-Roos, DeJulius y Cacok le permitieron tomar ventaja a cinco minutos para el descanso (43-35). Logró acercarse y responder el equipo granadino, pero los triples consecutivos de DeJulius y Nakic ayudaron a contar con una ventaja más cómoda -la máxima hasta entonces- a dos miutos para el descanso (52-42). DeJulius continuó engordando este parcial, con 18 puntos en la primera mitad del base, y la renta pudo haber sido mayor si el UCAM llega a estar algo más acertado en los últimos segundos (60-47).

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