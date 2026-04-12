Liga Endesa: UCAM Murcia - Covirán Granada, en directo

En directo: UCAM Murcia - Covirán Granada (12.30 horas, DAZN)

Primer cuarto

Le costó tomar temperatura a un UCAM Murcia que contó con Nakic y Cate en su quinteto inicial. El pívot rumano fue el protagonista de los primeros compases, imponiéndose en ambas pinturas y aportando en la anotación. Sin embargo, casi tres minutos aguantó el equipo universitario con solo una canasta en juego ante los fallos desde el triple y desaprovechar varios rebotes ofensivos. DeJulius consiguió romper la mala racha antes de alcanzar el ecuador del cuarto (9-10), pero no fue suficiente. Las rotaciones dieron aire fresco al juego del UCAM, que encontró el acierto exterior con los lanzamientos de Forrest y Kelan Martin. No obstante, todavía no servía para mantener a raya a un Covirán Granada que siempre encontraba la manera de responder (17-16). Sito Alonso sorprendió con la entrada del canterano Pablo Sevilla en este primer cuarto y dos acciones consecutivas de Digane en la pintura, junto al segundo triple de Forrest, permitieron tomar ventaja al UCAM en este tramo final que cerró Sant-Roos (28-23).

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Segundo cuarto

No lograba encontrar el tono defensivo un UCAM Murcia que arrancó el segundo cuarto con los puntos de Diagne y DeJulius, pero que tuvo que cortar Sito Alonso con tiempo muerto tras varias canastas fáciles del Covirán Granada (33-31). Las tres faltas del pívot desencadenaron la entrada de Cacok por primera vez en el partido y los visitantes lograron empatar ante la falta de reacción por parte de los universitarios (35-35). Fue entonces cuando el UCAM pudo darle una marcha más a su juego desde la defensa, y los puntos de Sant-Roos, DeJulius y Cacok le permitieron tomar ventaja a cinco minutos para el descanso (43-35). Logró acercarse y responder el equipo granadino, pero los triples consecutivos de DeJulius y Nakic ayudaron a contar con una ventaja más cómoda -la máxima hasta entonces- a dos miutos para el descanso (52-42). DeJulius continuó engordando este parcial, con 18 puntos en la primera mitad del base, y la renta pudo haber sido mayor si el UCAM llega a estar algo más acertado en los últimos segundos (60-47).