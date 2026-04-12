Javi Castedo mantiene al Águilas entre los mejores

La victoria del Águilas FC en el Álvarez Claro de Melilla es tan sumamente importante que, además de sumar tres puntos, se mantiene entre los candidatos al ascenso. La victoria ante la UD Melilla refleja que los de Adrián Hernández vuelven a ser un equipo solvente, con oficio y que sabe leer los partidos. Puesto que, a pesar de no haber hecho un encuentro para volver a ver, sí es cierto que supo mantener sin sufrir las ofensivas de los locales, darle pausa al encuentro cuando lo requería y acelerar cuando las transiciones ofensivas se lo permitían. Pero sobre todo demostró en Melilla una gran solidez defensiva; tan solo les permitió a los locales una ocasión de gol, que solventó en la línea de portería Uri para evitarlo. Los demás acercamientos al área de Salcedo los solventaron los costeros con solvencia, haciendo estériles cualquier jugada de ataque del equipo de la Ciudad Autónoma.

Una lectura de partido que, si en el tramo final de la primera parte, con un Águilas superior y creando ocasiones, no tuvo premio, sí lo obtuvo nada más comenzar el segundo acto, con una jugada que buscó a Javi Castedo, quien se quedó solo ante Franganillo y, al pisar el área, no perdonó, logrando un gol que le dio una victoria a los de Adrián Hernández, que en este final de temporada de locos en el Grupo IV de Segunda Federación, quién sabe si este gol puede valer un ascenso.

Los de Adrián Hernández saldaron con solvencia la primera entrega de la cita, tan solo a los diez minutos, en una jugada en la que Luis Morales rompía la línea de fuera de juego de los visitantes, llegando solo ante Salcedo, quien no podía detener el lanzamiento, pero aparecía su “ángel de la guardia”, Uri, quien en la línea de gol evitaba que se adelantaran los locales. Un tímido remate de cabeza de Chris Martínez que detenía sin problemas Franganillo era el único apunte ofensivo de los visitantes. Los costeros controlaron bien los avances locales, sin pasar apuros; fue a partir de la media hora cuando los de Adrián Hernández comenzaron a triangular y a llegar a la portería local, pero sin acierto. Ni Castedo, ni Kevin Manzano, ni Chris Martínez, este solo ante el portero visitante, acertaron con el gol.

El segundo acto arrancó con la iniciativa y presión de los norteafricanos, pero sin llegar a poner en apuros a Salcedo, una presión en campo rival que aprovechó el Águilas con un balón largo a Javi Castedo, quien llega solo ante Franganillo, a quien bate adelantando a los de Adrián Hernández.

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Yasser se marcha con el balón / UD Melilla

Llegó el momento de que los costeros demostraran que sabían gestionar los partidos y lo consiguieron, controlando cualquier intento de los locales de acercarse al área de Salcedo, manteniendo la intensidad en el centro del campo con Mario Abenza y Yasser imperiales, además de provocar salidas rápidas hacia la portería local, que ponían en aviso a un Melilla que ni el empate le servía para mantener la categoría. Aunque hubo que esperar al tiempo añadido para que Pipo pudiera haber ampliado la ventaja, con un lanzamiento desde la frontal que el portero evitó que entrara por la escuadra. Una victoria muy importante para los costeros que los mantiene entre los mejores, antes de recibir al Lorca Deportiva en el Centenario El Rubial.