El Hozono Jairis defiende en casa la cuarta plaza ante el Araski

El Hozono Global Jairis, tras caer el pasado miércoles en la pista del Joventut en otro final apretado que cayó del lado del rival, recibe esta tarde en el pabellón Fausto Vicent (17:45 horas, FEB.es) al Kutxabank Araski en un enfrentamiento importante para los dos equipos. Las de Alcantarilla se juegan seguir en la cuarta posición en ese pulso que mantienen con el Perfumerías Avenida Salamanca por tener ventaja de campo en los cuartos de fianl por el título, y las vitorianas, para seguir teniendo opciones de permanecer un curso más en Liga Femenina Endesa.

Para este duelo crucial, el club ha preparado una quedada de aficionados con la instalación de una barra y un equipo de música para para ambientar la previa.

Las vascas le echaron una mano a las murcianas el pasado miércoles con su triunfo en Salamanca por 68-72 en un duelo donde sobresalió Dominique Toussaint, escola dominicana que sumó 18 puntos con un 50% de efectividad en los lanzamientos triples. Además, Made Urieta, su entrenadora, cuenta con jugadoras nacionales como Mama Dembelé, Montse Brotons, Noa Morro o Maider Castellano, y con extranjeras como Sami Hill, Quinn Dornstauder, Isabela Jourdain, Alexandra Mollenhauer y Lotta-Maj Lahtinen.

Noticias relacionadas

«Tienen una plantilla compensada, con un juego interior versátil, desde un poste grande como Dornstauder a postes más, con Noa haciendo un trabajo muy bueno. Y después está el carácter, ya que el equipo se identifica con el juego exterior que tiene, con jugadoras muy verticales a toda pista y muy rápidas», declaró Bernat Canut, entrenador del Jairis, quien afirmó que sus jugadoras «están con ganas de llegar a esos 10 días que tenemos después del partido de Araski y antes de Girona. El equipo arrastra fatiga, ya llegamos justas a la Copa, hicimos un sobreesfuerzo importante y después no hemos tenido tiempo para recuperar del todo», declaró.