Empate de dos puntos del Yeclano hacia la salvación

El Yeclano sacó dos puntos, el del empate y el del golaverage, de un campo complicado como el de Lebrija que le puede valer el próximo domingo ante el Almería B de cara a sentenciar su salvación. Un despiste en defensa provocó vértigo a los azulgrana, pero Asier Seijo empataría después un partido que tuvo mejor juego azulgrana que sevillano.

Iván Ruíz llegó con pocos efectivos atrás por las bajas de Josema y Melli, de Jou por lesión y de Rementeria por gripe. Comenzó el Yeclano acercándose; en una salida en falso de Matías Árbol dejó el balón en los pies de Jorge Domínguez y el posterior disparo lo sacó la defensa casi en la misma línea de gol. No tardó en responder el Antoniano, un error de Nani hizo que Borja tuviera que intervenir para evitar el gol.

Sin control y mucho respeto de ambos equipos llegó el primer gol. En un saque de banda, jugada advertida durante la semana, balón al corazón del área que la defensa yeclana no fue capaz de despejar hasta en tres ocasiones, y Diego, solo, en el segundo palo, aprovechó para hacer el 1-0.

A pesar del gol y del vértigo traumático de la afición que aún supura del descenso en el minuto 82' de la pasada temporada, los azulgranas crecieron en el partido y pisaron más campo rival. Nani avisó primero con un disparo lejano que cerca estuvo de tomar portería, y pasada la media hora llegó la acción que cambió el partido. En un balón suelto dentro del área, Emaná cayó tras ser agarrado, de forma innecesaria, por Álvaro Caro y el colegiado indicó una pena máxima que se encargó de convertir Asier Seijo.

A diferencia del Yeclano, al Antoniano no le sentó bien el tanto del empate, lo que hizo que los de Iván Ruíz terminaran con más protagonismo en área rival, con la sensación de que, con una marcha más, podían poner en apuros a Matías Árbol.

Tras el descanso, el Yeclano creció con balón, pero sin pegada. Adri Peral respondió con una falta en la que tuvo que intervenir Borja, que minutos más tarde tuvo que frenar el arreón del Antoniano con una buena mano a un tiro lejano.

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Acercándose el final, y con siete de añadido, el miedo pudo con ambos equipos, que prefirieron amarrar un buen punto a asumir riesgos por buscar tres.