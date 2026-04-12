La Deportiva Minera rescata un punto insuficiente en Puente Genil

La Deportiva Minera sumó un punto de valor en su visita al siempre exigente Manuel Polinario (1-1), aunque el empate deja un sabor agridulce en sus aspiraciones de ascenso directo. En un escenario complicado, el cuadro cartagenero volvió a mostrar dos caras bien diferenciadas: una primera mitad lejos de su nivel y una reacción tras el descanso que, al menos, evitó la derrota.

El arranque fue claramente favorable al conjunto cordobés, que imprimió mayor intensidad y obligó a la Minera a replegarse. Lalo avisó muy pronto con un disparo al larguero que pudo adelantar a los locales, y esa sensación de dominio se mantuvo durante todo el primer tiempo. La Minera, incómoda y sin continuidad en su juego, apenas inquietó la portería rival. El 1-0, obra de Vegas al filo del descanso, no hizo más que confirmar la superioridad del Puente Genil en esos primeros 45 minutos.

Tras el paso por vestuarios, el equipo de Checa dio un paso adelante. Más reconocible, más intenso y con mayor presencia en campo rival, encontró el premio con el tanto de Omar Perdomo, que volvió a ejercer de líder para firmar el empate de cabeza. El gol cambió el guion y equilibró el choque, que entró en una fase abierta en la que cualquiera pudo llevarse la victoria.

En el tramo final, emergió la figura de Álex Lázaro con una intervención decisiva que evitó el 2-1 y sostuvo a la Minera. También hubo tímidos acercamientos visitantes, aunque el potencial ofensivo del que dispone el cuadro rojillo prácticamente no se vio en el encuentro.

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Balón dividido en el área de la Deportiva Minera / Prensa Deportiva Minera

El empate final deja una sensación de justicia, pero también la certeza de que el margen de error se ha agotado. La Deportiva Minera suma en un campo complicado, sí, pero vuelve a dejar escapar otra oportunidad, lejos de su feudo, en su pelea por el ascenso directo.