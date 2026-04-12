El ciezano Manu Bermúdez, bronce con España en el Mundial por equipos de marcha

El ciezano Manuel Bermúdez Jiménez agrandó su palmarés internacional con un tercer puesto en el Mundial por equipos de marcha atlética, celebrado en Brasilia (Brasil), donde además fue el mejor español en la meta al concluir decimosegundo, y mejorara su mejor marcar personal, estableciéndola en 3h.13:10 en la distancia maratón.

Bermúdez fue el único murciano con la selección española debido a la baja de última hora de Miguel Ángel López Nicolás, quien estaba convocado para disputar la media maratón. Junto al duodécimo puesto del ciezano, el decimotercero de Daniel Chamosa y el decimoseexto de José Manuel Pérez permitieron a España mantenerse en el podio de este campeonato por equipos en la nueva distancia maratón.

No podían fallar, si bien el equipo español podía estar compuesto por hasta cinco atletas, presentó solo a tres, que eran los que podían puntuar, y en un trabajo épico, el trío, que se conoce desde categoría sub-10, supo competir de una manera ejemplar en una prueba marcada por la alta humedad y el calor imperante en Brasilia.

Desde el comienzo de la prueba se pudo ver al marchador nipón Katsuki cómo se marchaba de forma imperial, disputando la prueba completamente en solitario y no dando opciones a su rivales, que miraban atónitos que no bajaba el ritmo en ningún momento, llegando a meta con un tiempo de 3h.04:58. El ecuatoriano David Hurtado, entrenado por el técnico ciezano José Antonio Carrillo, acabó en segunda posición, con 3h.05:57, mientras que el japonés Iwai se tenía que conformar con el bronce con 3h.06:03.

Bermúdez, talismán para la selección española

Con este nueva presea internacional, Manu Bermúdez se convierte en talismán para el combinado español, pues con en su novena participación en un campeonato internacional de marcha, europeo o mundial, son nueve las medallas que atesora, cuatro oros, tres platas y dos bronces, lo que dice mucho de este joven marchador ciezano.

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Se mostraba confiado con el trabajo realizado durante este último mes tras el nefasto invierno plagado de lesiones y problemas físicos, que no le dejaron mostrar su nivel en los dos Campeonatos de España disputados en Cieza, su ciudad. En maratón acabó en la segunda posición, mientras que en media maratón fue séptimo. Para preparar esta prueba, se marchó primero hasta el CAR de San Cugat durante una semana para después desplazarse hasta el CAR de Los Narejos, donde estas últimas dos semanas ha estado preparando a conciencia esta prueba que tan buenos resultados le ha dado.