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Carlos Moreno y Roberto Martínez ganan el Rallysprint de Librilla

El Memorial José Manuel Ruipérez 'El Marchas' alcanza su quinta edición

Podio del Rallysprint de Librilla

Podio del Rallysprint de Librilla / Gaspar Zamora

Gaspar Zamora

Con el Skoda Fabia RS Rally2, Carlos Moreno y Roberto Carlos Martínez pararon el crono en 18:29.3 para ganar la quinta edicion del Rallysprint de Librilla-Memorial José Manuel Ruipérez 'El Marchas'. La segunda plaza fue para Francis Hernández y Sergio Salom, con Skoda Fabia R5 y un tiempo de 19:22.4, mientras que terceros, con Seat 600 JTR, fueron Juan José Salvador y José Manuel Sánchez (20:23.6).

La mejor piloto en féminas fue María Isabel Peñas, con Citroën Saxo, con Francisco Mendoza de copiloto, y en la categoría de copilotos, Lidia López con José Antonio Sánchez a los mandos del BMW 328i, acabando cuartos, a 6 décimas del podio.

Los mejores júnior fueron Adrián Elvar, quinto clasificado con el Ford Fiesta ST MK7, y Lucía Hernández, como copiloto, y Sara Miñana, copiloto de Juan Domínguez, con Renault Clío.

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La entrega de trofeos corrió a cargo de la alcaldesa de Librilla, María del Mar Hernández, los concejales Almudena Ballester y Juan Porras, Antonio López, vicepresidente de la Federación de Automovilismo de la Región de Murcia, y Lidia López, presidenta del Automóvil Club de Totana, el club organizador.

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