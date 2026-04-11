El UCAM Murcia peina el mercado de fichajes

El UCAM Murcia ha activado de la búsqueda de un refuerzo en el mercado de fichajes ante la creciente incertidumbre que rodea el estado físico de Dylan Ennis. El escolta canadiense continúa arrastrando molestias en ambas muñecas, concretamente una artritis postraumática bilateral, y su evolución no está siendo la esperada en absoluto, lo que ha encendido todas las alarmas dentro del club universitario en un momento crucial de la temporada.

Aunque la entidad murciana aún no dispone de un informe médico definitivo que aclare el alcance real de la lesión, la preocupación en el seno del club es más que evidente. Desde el cuerpo técnico y los servicios médicos se esperaba una mejoría progresiva y sostenida en las últimas semanas que, sin embargo, no se ha producido en ningún momento. El jugador ha tenido que competir pese a no encontrarse al cien por cien de sus capacidades en los últimos encuentros, hasta que tuvo que parar y no poder jugar el decisivo duelo de FIBA Europe Cup. Esta preocupante falta de evolución ha llevado a la dirección del club a explorar posibles incorporaciones que permitan cubrir una baja que podría alargarse bastante más de lo previsto inicialmente.

El técnico universitario, Sito Alonso, fue especialmente claro y directo en rueda de prensa al referirse a la delicada situación del jugador: «Ennis no jugará seguro contra Granada y veremos en Andorra; dependerá de lo que digan los médicos». Un mensaje contundente que refleja la máxima cautela con la que se maneja el club en estos momentos tan delicados.

Ennis / L.O.

La ausencia del escolta canadiense supone un contratiempo de primera magnitud para el equipo, dado su enorme peso específico en la rotación exterior y su reconocida capacidad anotadora. Ante el PAOK, el pasado miércoles, la rotación tan corta y limitada fue precisamente uno de los principales detonantes de la eliminación europea. Por ello, la dirección deportiva trabaja ya activamente con distintos escenarios abiertos sobre la mesa, valorando opciones que puedan aportar rendimiento inmediato en caso de confirmarse un periodo de baja más prolongado de lo deseado.

Cabe recordar que el UCAM Murcia dispone de plazas libres de jugador extracomunitario, gracias a la reciente nacionalización eslovaca de David DeJulius. El conjunto universitario tiene, en definitiva, todo el mercado abierto para poder reforzarse sin restricciones de ningún tipo.

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De momento, no existe optimismo dentro del club respecto a una recuperación a corto plazo de Ennis. La evolución médica del jugador marcará inevitablemente los próximos movimientos en el mercado, pero en el UCAM Murcia, como ha sido habitual en las últimas temporadas, ya se preparan con diligencia para actuar con rapidez si la situación no mejora en los próximos días y poder así reforzar el equipo de cara al exigente y decisivo tramo final de la liga.