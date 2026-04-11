Baloncesto
Sin premio para el Caesa Cartagena
Hestia Menorca impone su regularidad y castiga los errores locales en los momentos decisivos
José Antonio Muñoz Devesa
El Caesa Cartagena no pudo hacerse fuerte en casa y terminó cediendo ante un sólido Hestia Menorca en un encuentro intenso que se resolvió en los últimos minutos (79-83). El conjunto cartagenero compitió durante buena parte del choque, pero pagó caro su falta de acierto en los momentos decisivos ante un rival más efectivo y constante.
El partido arrancó con un ritmo alto y gran igualdad sobre la pista. Ambos equipos intercambiaron canastas en los primeros compases, mostrando propuestas ofensivas dinámicas. Hestia Menorca encontró pronto buenas posiciones desde el perímetro, mientras que el Caesa Cartagena trataba de imponer su físico en la pintura para equilibrar el duelo.
Con el paso de los minutos, el conjunto visitante fue asentándose mejor en el partido. Su acierto exterior y una defensa cada vez más ajustada comenzaron a generar problemas a los locales, que encadenaron varios ataques sin anotar. Aun así, el Caesa logró mantenerse en partido gracias a su intensidad y a acciones individuales que mantuvieron la igualdad antes del descanso.
Tras la reanudación, el encuentro ganó en dureza defensiva. Cada posesión se volvió más larga y trabajada, y el margen de error se redujo al mínimo. En ese contexto, Hestia Menorca se mostró más ordenado y supo aprovechar mejor sus oportunidades, mientras que el Caesa Cartagena alternaba buenos momentos con desconexiones que impedían aumentar la ventaja.
El último cuarto terminó por decantar la balanza. Cuando el partido entró en su fase decisiva, el conjunto menorquín dio un paso al frente con varias acciones clave, tanto en defensa como en ataque. El Caesa Cartagena, por su parte, acusó la presión y la falta de acierto, especialmente en tiros abiertos y desde la línea de personal, lo que terminó condenando sus opciones.
Pese a la derrota, el equipo cartagenero dejó tramos de buen juego y competitividad, aunque deberá mejorar su regularidad si quiere transformar ese esfuerzo en victorias. Hestia Menorca, en cambio, confirmó su solidez con un triunfo trabajado que le permite seguir creciendo en la competición.
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