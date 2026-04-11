El FC Cartagena vuelve al play off tras vencer al Antequera

Tercera victoria consecutiva de un FC Cartagena que regresa a la zona de privilegio cuatro meses después de abandonarla. En un Cartagonova que lució mejor color que en otras ocasiones con 6.123 espectadores, el cuadro de Íñigo Vélez se llevó el triunfo con un penalti señalado a instancias del FVS. Chiki marcó desde los once metros en el 35. Tras un primer tiempo sin ocasiones, el Antequera mejoró buscando el empate y lo tuvo desde el punto de penalti, pero Luismi Gutiérrez envió el balón a la madera. Al final, el Cartagena resistió y se llevó los tres puntos que le ponen cuarto con 49 unidades a la espera de que termine la jornada.

Con un ritmo tan pegajoso como el cálido y húmedo ambiente del Cartagonova comenzó el choque entre el FC Cartagena y el Antequera. Durante los primeros minutos, de tanteo, fue el Antequera el más valiente. Jugó más en campo rival, merodeó el área y centró sin éxito. Biabiani, Siddiki y Moha Bassele fueron los más destacados del cuadro antequerano.

El Cartagena presionó la salida de balón de su rival, pero encontró salida el Antequera con balones largos que saltaron las líneas albinegras. No tenía solución el equipo de Íñigo Vélez y se quitaba el balón de encima sin poder elaborar. Para ponerle remedio trató de jugar desde el portero, pasando por la defensa, pero no encontró la forma de conectar con un mediocampo al que la ausencia de Jean Jules le afectó en gran medida.

Sin ese control del juego y las transiciones, el Cartagena sufrió para imponerse. El conjunto andaluz tampoco propuso un juego fluido. Las imprecisiones fueron la tónica dominante durante los primeros veinte minutos, pero en ese escenario, los visitantes sacaron más rédito. Moha Bassele casi encuentra la escuadra de la portería de Lucho con un disparo desde la frontal y un centro raso de Biabiany dio el susto a la grada cartagenera.

En el ida y vuelta, el Cartagena no encontró nunca a Chiki, la referencia ofensiva que se ha establecido desde la llegada de Vélez. También estuvo desaparecido Yanis Rahmani. Sí llegó Kevin con centros infructuosos. Uno de ellos, que no parecía entrañar mayor peligro, terminaría cambiando el sino del partido.

A la media hora corrió Kevin por la izquierda. Centró para Yanis y Barbu se lanzó con los pies por delante y un brazo extendido para cortar la acción. El balón, que le golpeó entre el costado y el brazo, salió mordido y los jugadores albinegros pidieron el penalti. Vélez entregó la tarjeta azul y Sergio Escriche revisó la jugada. Tras varios minutos, el colegiado señaló un más que discutible penalti y Chiki se encargó de marcar el 1 a 0 definiendo cruzado con fuerza y calidad.

Sin apenas merecerlo por su juego, el Cartagena se puso por delante. Lo había merecido más el Antequera, aunque tampoco había sido preciso. Momentos después del gol casi empata el cuadro de Abraham Paz con un testarazo de Biabiany que detuvo Lucho con un paradón.

Fueron las dos únicas jugadas de peligro de la primera mitad. Una entró y la otra no. Ahí estuvo la diferencia del partido, en la suerte de marcar. También en la segunda mitad, que llegó tras cinco minutos de añadido y quince de descanso.

En la reanudación, y hasta el final del partido, el Antequera fue mejor en el cómputo global y el Cartagena tuvo chispazos en ataque. Saltó al terreno de juego el cuadro antequerano con mucha energía y una marcha más que su rival. Así llevó al Cartagena a su área con buenas combinaciones por todo el campo. A los diez minutos de segunda parte, la suerte volvió a sonreír al Cartagena.

Un córner despejado cayó en los pies de Bassele, que le pegó a portería para encontrarse con la mano de Luismi dentro del área. No lo dudó el colegiado. Era muy clara. Incluso después de la revisión que pidió Íñigo Vélez, Sergio Escriche mantuvo su decisión de señalar penalti en contra del Cartagena. No obstante, como ya hemos mencionado, la suerte -o el mal hacer de Luismi Gutiérrez desde los once metros- iba a poner el balón en la madera en lugar de mandarlo al fondo de la red. El Cartagena se salvó.

Restaba más de media hora para el final del partido, pero no pasó nada más. No lo permitió un Cartagena que, pese a no brillar y no dominar el partido en ningún momento, defendió como las circunstancias lo requirieron. El Antequera, que también sufrió muchas imprecisiones en su juego, nunca logró disparos claros ni ocasiones manifiestas de gol. A la contra pudo matar el Cartagena, pero el cansancio echó el freno.

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Los carruseles de cambios en los dos conjuntos mantuvieron la intensidad y también el marcador inmóvil. Después de seis minutos de añadido y algunas intentonas a la desesperada de los andaluces, el partido llegó a su fin con el triunfo albinegro. Vuelta al play off, 49 puntos y dinámica muy positiva con tres victorias pese al poco juego del FC Cartagena.