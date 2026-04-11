El FC Cartagena, a un paso del play off frente a un Antequera desmoralizado

Lo tiene en su mano. El FC Cartagena tiene la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa del play off esta tarde (18.30 horas, LaLiga+) frente a un Antequera que visita el Cartagonova en plena racha negativa. Los de Íñigo Vélez, todo lo contrario. La mentalidad ganadora se ha instalado en la plantilla albinegra en el tramo decisivo de la temporada. Con una victoria, y dependiendo de lo que hagan sus rivales mañana domingo, el cuadro portuario podría instalarse en la zona de promoción. El mayor peligro: un exceso de confianza ante un rival de calidad.

Porque el Antequera llega a la ciudad trimilenaria realmente mal. No gana desde principios de marzo y en ese periodo ha cosechado cuatro derrotas -las tres últimas de manera consecutiva- y un empate. Un punto de los últimos 15 que le ha alejado del play off. En esa lucha nadie espera.

Y eso que el calendario del Antequera no ha sido especialmente duro en las últimas semanas. Con el Ibiza (0-3) en casa comenzó su declive, que tuvo continuidad frente al Sevilla Atlético (1-1) en la ciudad hispalense. También perdió contra el Villarreal B (0-1) de vuelta en su estadio y en su visita al Atlético Madrileño (3-2) con un polémico final y dos penaltis en el tiempo añadido que acabaron con la paciencia del exalbinegro Abraham Paz: «Esto no se puede consentir», dijo.

Muy parecida fue su derrota frente al Tarazona, la tercera consecutiva, con otro penalti en el descuento que remontó el choque a favor de los visitantes cuando los locales ya le habían dado la vuelta al marcador inicial. Llega, por tanto, muy tocado moralmente el Antequera. La calidad de su plantilla, no obstante, está ahí en jugadores como Luismi Gutierrez o Moha Bassele, con 7 goles cada uno.

Arma de doble filo

El momento de forma del Antequera puede ser un arma de doble filo. Sus derrotas pueden haber minado su moral, pero también pueden enrabietar a un equipo que sabe que ha merecido más. Con esa psicología tendrá que jugar el FC Cartagena.

Los de Íñigo Vélez no se confían. Han estudiando al rival y saben de su potencial. En el aspecto emocional, nada supera a un Cartagena que suma dos victorias consecutivas con la portería a cero y que vuelve a casa con la oportunidad de dormir en el play off después de muchos meses. Ganó el Cartagena al Sanluqueño (1-0) en el Cartagonova, venció al Torremolinos (0-1) a domicilio. En ambos partidos mereció marcar más goles y ahí está la asignatura pendiente del equipo.

Confía en su juego el Cartagena de Íñigo Vélez. Defiende, controla y genera ocasiones. Con más contundencia en el área, puede vencer a cualquiera. Su objetivo: acabar el curso en puestos de promoción. Por ahora están a un punto, pero, si gana, el Cartagena se colocaría cuarto a la espera de los resultados de Villarreal B y Europa.

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Para tratar de superar al Antequera, el Cartagena tiene las bajas conocidas de Marco Carrascal, Eneko Ebro y Benito Ramírez, a las que se sumaron en la última jornada Rubén Serrano y Jean Jules. Regresan de sanción Nacho Martínez y Pablo Larrea, así como Nil Jiménez y Dani Perejón -que ya estuvo en la última convocatoria- después de sus respectivas lesiones. Se espera a algunos jugadores menos habituales, aunque a nadie fuera de su posición. Arbitra el partido el colegiado valenciano Sergio Escriche.