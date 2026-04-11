Tenis
¿A qué día y a qué hora juegan Alcaraz y Sinner la final de Montecarlo?
Alguer Tulleuda Bonifacio
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se dan cita este domingo 12 de abril para disputar la final del Masters 1000 de Montecarlo. Los dos mejores tenistas del mundo, con abismal diferencia con el resto de raquetas, protagonizarán una nueva final para su particular historia de enfrentamientos en etapas finales de torneos, donde el ganador saldrá como número uno del mundo antes de Barcelona.
No han tenido excesivos problemas ambos tenistas para llegar a una nueva final en Montecarlo. Carlos Alcaraz consiguió su billete este sábado tras derrotar al ídolo local Valentin Vacherot, que no tuvo ninguna oportunidad de disputar la semifinal contra el número uno del mundo. De igual manera lo consiguió Jannik Sinner, que arrasó a Alexander Zverev para sellar su pase al último partido del torneo monegasco.
En la final del Masters 1000 de Montecarlo, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se verán las caras por 17ª vez en su carrera. Son diez victorias las que acumula el murciano por seis del italiano, que han significado en la mayoría de ocasiones títulos en torneos importantes del circuito. Su último cara a cara fue en la final de las ATP Finals, donde el italiano venció al murciano en un duelo muy disputado. Sus últimos siete duelos han sido finales, una buena muestra del nivel de ambos tenistas que parecen destinados a encontrarse en las etapas finales cada torneo.
El ganador del duelo saldrá de Montecarlo como número uno del mundo. Sinner tiene en su mano recuperar la corona del tenis mundial, aunque para hacerlo deberá superar a un Carlos Alcaraz que ha demostrado su mejor tenis estos días en tierra batida.
¿A qué hora juegan?
La final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner del Masters 1000 de Montecarlo se disputará este domingo 11 de abril a las 15:00 horas (CEST). El partido se jugará en la pista central.
¿Dónde ver el partido?
En España, el partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner y todo el Masters 1000 de Montecarlo se podrá ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.
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