El Caesa Cartagena busca reafirmarse ante Menorca

El Palacio de los Deportes de Cartagena acogerá este sábado a las 20:30 horas, con hora y media de retraso sobre el horario inicial para permitir a la afición asistir también al partido del FC Cartagena ante el Antequera, un duelo que puede marcar el devenir de la temporada.

El Caesa Cartagena llega al encuentro con una moral renovada y difícil de reconocer si se compara con meses anteriores. Las victorias ante Melilla y HLA Alicante, la competida derrota ante el líder Leyma Coruña y el punto de orgullo alcanzado ante el Movistar Estudiantes han devuelto al vestuario una energía que se palpa sobre la pista. La mano del técnico Roberto Blanco se está viendo en un equipo que ya compite, ya pelea y, sobre todo, ya disfruta.

Enfrente estará un Hestia Menorca que no vendrá de excursión. Los isleños, novenos en la clasificación, pelean por colarse en el play off y ven en Cartagena una oportunidad. Su mayor amenaza es un perímetro exterior de los más letales de la categoría, precisamente el talón de Aquiles histórico del Caesa este curso. La respuesta local pasa por imponer la ley de la pintura: Faverani, cuando aparece en su mejor versión.

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El factor grada puede ser decisivo. Los aficionados que acudan al fútbol podrán entrar gratis al Palacio al terminar el partido, y el club ya ha lanzado el mensaje: la ciudad tiene dos equipos esta noche, ambos necesitan la victoria y ninguno puede quedarse solo.