El UCAM, obligado a levantarse por sexta vez

Ya solo queda la Liga ACB. El reto de jugar por primera vez una final europea se esfumó el miércoles por la noche con la victoria amarga ante el PAOK en el Palacio de los Deportes (89-85). Una decepción de la que está obligado el UCAM Murcia CB a levantarse, como ya ha hecho otras veces esta temporada. Porque no es la primera vez que los universitarios, que este curso han demostrado una gran capacidad de resiliencia, viven una adversidad y se reponen de la misma con fuerza. Pasó en septiembre con la eliminación en la Basketball Champions League a manos del Elan Chalon. Tras esa derrota en el último encuentro de la fase previa, los de Sito Alonso aprovecharon ese punto de competitividad adquirido en Bulgaria para arrancar la liga con un 2-0.

También dentro de octubre el equipo sufrió dos derrotas a domicilio que dolieron. En sendos partidos estuvo por debajo de sus prestaciones habituales. El Tenerife no le dio opción y el Bosna, en la FIBA Europe Cup, tampoco. Pero los murcianististas encadenaron después seis victorias consecutivas entre el torneo continental y la liga que le situaron en la primera línea de parrilla de salida en ambas competiciones. En esa racha ganó al Baskonia y al Barça en la liga española con triunfos cimentados desde la defensa.

Con el equipo lanzado llegó un frenazo, en casa frente al Río Breogán ya en el mes de noviembre. Pero tras ese traspié llegó otra racha espectacular, con ocho victorias consecutivas, siendo especialmente llamativa la lograda en Burgos por 88-110, y también las sumadas en el Palacio contra el Joventut y el Valencia Basket.

Las imágenes del UCAM Murcia - PAOK de Salónica / Israel Sánchez

Tenía la oportunidad de lograr el liderato de la ACB en el último partido de 2025 con la visita del Real Madrid a Murcia. Pero el conjunto blanco, tirando de fondo de armario y experiencia, le arrebató al UCAM esa posibilidad. Encadenó tres derrotas seguidas, la peor racha de todo el curso, para después volver a sumar tres triunfos consecutivos, una trayectoria que rompió el Unicaja en Málaga. Y de nuevo se volvió a levantar el plantel de Sito Alonso, que derrotó al Barça en el Palacio con un triple casi sobre la bocina de Toni Nakic, para después superar al Trefl, Río Breogán, Rostock y Burgos antes de la Copa del Rey de Valencia.

La derrota en el torneo copero ante el Barça vino acompañada de otra contra el Valencia en el Roig Arena tras las Ventanas FIBA, pero después el UCAM superó con solvencia la eliminatoria ante el Reggio Emilia, ganó al Gran Canaria y al Bilbao en el Palacio, y superó a domicilio al Manresa. La racha la truncó el PAOK en Salónica con ese triunfo por seis puntos (79-73) al que le siguió una victoria en la pista del Joventut.

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La FIBA Europe Cup ya es historia. Ahora le toca otra vez al equipo murciano, que es tercero en la liga y con clasificación virtual para los play off por el título ya en el bolsillo pese a restan nueve jornadas, demostrar esa capacidad de reponerse ante las adversidades. Y lo tendrá que hacer 72 horas después de la eliminación europea frente al Covirán Granada, el colista de la liga española, en un encuentro que se disputa este domingo en el Palacio (12:30 horas) y que entraña muchos peligros. De hecho, recuerda mucho a ese de la primera vuelta ante el Río Breogán. Los granadinos, pese a que solo han sumado tres triunfos esta campaña, han ganado dos de sus cuatro últimos compromisos ligueros. Siguen sin conocer la victoria fuera de casa, pero se encuentran en el mejor momento con un Luka Bozic, MVP del mes de marzo, en un gran estado de forma. Los cambios realizados en la plantilla quizás no le den para lograr la salvación, pero sí para dar muchos disgustos en el sprint final. Y en Murcia quieren darlo. Además, la jornada de este fin de semana presenta dos duelos entre equipos implicados en la lucha por el play off, Unicaja-Valencia y Barça-Surne Bilbao, por lo que la victoria ante el Granada tiene un valor añadido.