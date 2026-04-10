El Real Murcia Imperial frena el ascenso del Cieza

Había madres que no suelen ir al fútbol. Había padres y abuelos que recordaban esa temporada 93-94 en la que el Cieza estuvo en Segunda B y anhelan revivirlo. Había niños con la camiseta del Cieza puesta. Más de 3.000 personas hicieron el camino desde Cieza hasta Murcia convencidas de que este viernes iba a ser el día 'D'. El fútbol, que tiene mucho de teatro y algo de crueldad, decidió que no. Todavía no.

El Cieza empató a cero ante el Real Murcia Imperial en el feudo grana y el ascenso, que ya casi se podía tocar con los dedos, tendrá que esperar unos días más. No es un drama. Pero duele, porque la oportunidad estaba ahí.

Ranko Despotovic no se anduvo con rodeos. Alineó a sus mejores hombres desde el principio, sin guardarse nada, con el mensaje claro de que venían a acabar con el asunto cuanto antes. El Cieza llegaba con viento a favor: buena dinámica, confianza y la certeza de que matemáticamente solo necesitaba un triunfo para sellar el ascenso.

El Imperial, sin embargo, no vino a hacer turismo. El filial murcianista alternó un 5-4-1 y un 4-3-3 con una facilidad que sorprendió, y dejó claro desde el primer minuto que su única misión era intentar incomodar a su rival e intentar aprovechar sus ocasiones en velocidad.

El primer tiempo fue de esos que cuesta recordar. Mucho peloteo en el centro del campo, pocas ideas y escasas ocasiones. La más clara, de Florian en el minuto 8: un cabezazo que Saba, silencioso durante gran parte de la tarde pero siempre en el sitio, despejó con autoridad.

El gol que fue y no fue

El partido tenía su momento clave reservado para el peor momento posible: justo antes del descanso. Una acción larga y caótica en el área rival acabó con el balón entrando en la red. La grada visitante estalló. Tres mil personas se abrazaron. Duró instantes. El árbitro anuló el tanto por una mano previa de Sergio Camacho, que además vio la amarilla. La decisión dejó un silencio denso entre la afición ciezana, esa mezcla de incredulidad y resignación que solo entiende quien ha vivido muchos partidos de fútbol. Si el gol hubiera subido al marcador, otro sería el cuento. Con ese sabor agridulce se llegó al descanso.

La segunda parte fue diferente. El Cieza salió con otra cara, apretó el acelerador y empezó a generar ocasiones con una insistencia que merecía mejor suerte. Florian volvió a estar cerca en el 71 con una volea que volvió a encontrar a Sabo enchufado. Edu Luna lo probó de cabeza en el 78. Darío, ya en el 85, lanzó una falta que se marchó por encima del larguero con el tiempo casi agotado.

El Imperial resistía. Sin brillar, sin inquietar demasiado, pero resistía. Que es, después de todo, lo que habían venido a hacer. El pitido final llegó con el marcador del inicio y la sensación de que el Cieza había merecido más, al menos en la segunda mitad. Pero el fútbol no entiende de merecimientos cuando la pelota no entra.

La fiesta, aplazada

El 0-0 no cambia nada en lo esencial. El CD Cieza sigue siendo el dueño de su destino y el ascenso sigue siendo prácticamente una realidad matemática. La diferencia es que la celebración, esa que tantos ciezanos llevaban semanas imaginando, tendrá que esperar unos días más.

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Y quizá no sea tan malo. Porque si hay un sitio donde este equipo merece cerrar el círculo, ese es La Arboleja. En casa, ante los suyos, con Cieza entera en las gradas. El fútbol le debe un gol a esta afición. Y todo apunta a que se lo va a pagar pronto.