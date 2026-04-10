Disturbios en Barcelona
Denunciados tres radicales del Barça por lanzar objetos y romper los cristales del autocar del Atlético a su llegada al Camp Nou
La operación sigue abierta por parte de los Mossos para identificar a más implicados
Germán González
"Nosotros también hemos visto esta noche la cara oculta de la luna, NASA". Con este irónico mensaje el Atlético de Madrid quiso mostrar por redes sociales cómo quedaron los cristales de su autocar cuando se aproximaba al Camp Nou el pasado miércoles para disputar con el FC Barcelona el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.
En esa llegada un grupo de radicales del Barça superó el perímetro de seguridad y lanzaron piedras y otros objetos contra el autobús, rompiendo las lunas del vehículo. Los destrozos, que fueron considerables, se produjeron en el lado contrario al conductor. El Atlético confirmó que ningún jugador ni miembro del cuerpo técnico resultó herido.
Pese a que los radicales superaron el dispositivo de seguridad establecido por la oficina del Deporte de la Región Policial Metropolitana de Barcelona de los Mossos, que había considerado el partido de "alto riesgo", los agentes empezaron las pesquisas en ese momento para tratar de identificarlos. Efectivos de la Brigada Móvil, presentes en el lanzamiento de objetos, identificaron a tres jóvenes relacionados con estos incidentes que tuvieron lugar durante la entrada del autocar de los jugadores del Atlético.
Uno de ellos, de 21 años, quedó investigado por un delito de daños, ya que los agentes lo consideran como uno de los responsables de tirar los objetos contundentes, como piedras o botellas, hacia el autocar que acabaron impactando. Tanto este sospechoso como los otros dos identificados han sido denunciados también por la Ley del Deporte por estos lanzamientos.
La operación sigue abierta y los Mossos d'Esquadra investigan para tratar de identificar al resto de los aficionados radicales del FC Barcelona que participaron en los disturbios.
Los lanzamientos se produjeron poco antes de la llegada del Atlético al Camp Nou, cuando venían de su hotel de concentración que estaba sitúado a cinco minutos del estadio. Ante posibles incidentes, los agentes pusieron vallas de seguridad e hicieron un acompañamiento del autocar, como es habitual en estos partidos de alto riesgo.
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