El manicomio del grupo IV de Segunda Federación se recrudece: seis equipos en dos puntos por el ascenso

La clasificación del grupo IV de Segunda Federación asusta. Acercándonos a un nuevo fin de semana y a falta de cuatro jornadas para que caiga el telón de la liga regular, hay seis equipos separados por apenas dos puntos en lo más alto de la tabla. No es un error tipográfico. Son dos puntos. 53 tiene el líder (Extremadura), 51 el sexto clasificado (Recreativo de Huelva). Una clasificación que ha que convertido este grupo en el escaparate más imprevisible, más apasionante y más enloquecedor de cuantos existen. El manicomio, como quisimos bautizarlo en esta redacción allá por el mes de julio, no solo ha cumplido con el apodo. Lo ha superado con creces.

Y en ese manicomio del Grupo IV de Segunda Federación, tres equipos de la Región de Murcia siguen con los ojos bien abiertos, el pulso acelerado y el sueño del ascenso directo más vivo que nunca. La Deportiva Minera, el UCAM Murcia y el Águilas FC. Tres candidatos. Un mismo objetivo. El Lorca Deportiva ha sido incapaz de mantenerse vivo en esta pelea y ahora va a ser uno de los jueces. El Yeclano Deportivo, por su parte, su lucha es la de confirmar su salvación y para ello necesita sumar todavía tres puntos más, su temporada no ha terminado.

La Deportiva Minera va lanzada

Si hubiera que elegir a un favorito en este sprint final, la Deportiva Minera reuniría todos los argumentos para serlo. El conjunto cartagenero comparte liderato con el Extremadura con 53 puntos y, lo que es más importante, tiene el calendario más asequible de los aspirantes al título. Al menos sobre el papel, que en este manicomio el papel se arruga con facilidad.

Los de la comarca minera visitan Puente Genil en la próxima jornada, reciben después al Xerez Deportivo —que acaba de anunciar a Popy como nuevo técnico—, visita a continuación al filial del Almería que está descendido y cierran la temporada en casa ante el Lorca Deportiva, que solo luchará por el orgullo. Una hoja de ruta que, vista desde fuera, invita a ser optimista. Pero hay un pero, y es un pero mayúsculo: la Deportiva Minera tiene una asignatura pendiente fuera de casa que no puede seguir ignorando. Su rendimiento como visitante ha sido la gran sombra de una temporada brillante, y en una recta final donde cada punto es oro, cualquier tropiezo lejos del Ángel Celdrán puede resultar fatal.

Las imágenes del partido entre el Deportivo Minera y el UCAM / Loyola Pérez de Villega

El sueño del ascenso directo está en el horizonte. La Minera lo sabe. Sus aficionados lo saben. Y sus rivales también. Pero tienen que dar un paso adelante. Y lo tiene que dar este domingo a las 12:00.

El UCAM, herido pero no hundido

El golpe llegó en el peor momento. La derrota en el derbi ante la Deportiva Minera dejó al UCAM Murcia con 52 puntos y con la sensación de haber cedido una ventaja que costará recuperar. El conjunto universitario, que durante semanas ejerció de referencia en la cabeza de la tabla, se encuentra ahora en una posición incómoda: depende de sí mismo, sí, pero también necesita que los de arriba tropiecen.

Su calendario no invita precisamente a la relajación. Recibe primero al Atlético Malagueño, colista, un partido que sobre el papel debería resolverse sin sobresaltos, pero que en este grupo no garantiza nada. Después viaja a Totana para medirse a La Unión, que dependiendo de lo que pase este fin de semana tendrá la salvación en el bolsillo o no. La penúltima jornada trae al Jaén al Estadio de la Condomina, un rival cuya situación en ese momento resulta difícil de prever a estas alturas, pero que no será fácil. Y el cierre de temporada es una final en toda regla: el UCAM Murcia viaja a Chapín para enfrentarse al Xerez Club Deportivo, uno de los campos más difíciles del grupo y ante un rival que también estará peleando por todo. Una final.

La victoria del UCAM Murcia frente al Recreativo de Huelva, en imágenes / Juan Carlos Caval

La virtud del UCAM Murcia es que sabe que los cuatro encuentros que restan se jugarán en campos de césped natural y de grandes dimensiones. Su pecado, que no puede permitirse más errores. En un manicomio donde la cabeza lo es todo, el conjunto universitario necesita reencontrarse con su mejor versión en el momento más exigente del año. De momento todas las miradas están en ese UCAM Murcia – Atlético Malagueño del domingo a las 18:00, donde fallar no está permitido.

El Águilas dispuesto a todo

Si hay un equipo en este grupo que parece haber hecho las paces con la presión, ese es el Águilas FC. El conjunto aguileño llegó a liderar la clasificación hace apenas unas semanas y ha demostrado a lo largo de la temporada una solidez mental que no todos sus rivales pueden presumir, más aún con lo que se vivió el día del UCAM Murcia y las posibles sanciones que finalmente no llegaron. Con 52 puntos, está en disposición de pelear por el ascenso directo a Primera Federación hasta el último segundo.

Chris Martínez celebrando el primer gol del Águilas FC ante el Puente Genil. / J. Zaragoza

Pero su calendario es complicado. Arranca con un desplazamiento al Álvarez Claro de Melilla, siempre complicado y contra un club que se juega la vida. Después llega uno de los momentos del curso: el derbi en casa ante el Lorca Deportiva, un partido que trasciende la clasificación y que tiene el peso específico de los encuentros que marcan temporadas enteras. Tras ese choque, el Águilas FC viaja a Estepona ante un cuadro malagueño que, como el Melilla, se juega la salvación, y cierra la temporada recibiendo al filial del Almería, un rival en principio más accesible pero ante el que hay que llegar con fuerzas y con opciones. El Águilas FC sabe que tiene todo para lograrlo. También sabe que el margen de error es cero. Ganar en Melilla este domingo a las 11:30 sería un paso de gigante.

Un mes de infarto en el manicomio

Lo extraordinario de este final de temporada es que nadie manda de verdad. El Extremadura lidera hoy, pero antes lo hizo el Águilas FC, el Xerez o el propio UCAM Murcia, y el conjunto extremeño, además, se mide de manera consecutiva a Xerez y Recreativo de Huelva estas dos próximas jornadas, un reto mayúsculo. La clasificación cambia de forma cada domingo, premia y castiga sin avisar, convierte a un líder en perseguidor en el espacio de noventa minutos.

Mañana arranca una nueva jornada. Quedan cuatro por delante. Cuatro semanas en las que la Región de Murcia tiene tres equipos con opciones reales de ascender directamente a Primera Federación. Tres proyectos distintos, tres aficiones entregadas, tres plantillas listas para lograrlo. Pero tres transatlánticos que también quieren la gloria.

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El manicomio del Grupo IV de Segunda Federación sigue abierto. La estancia se recrudece. Y lo mejor, o lo más enloquecedor, está por llegar. Mañana arranca la jornada 31. Sálvese quien pueda.