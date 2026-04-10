Íñigo Vélez: "No nos confiamos porque el Antequera venga de una mala racha"

Es cierto que el Antequera no gana desde principios de marzo y que suma tres derrotas consecutivas, pero el FC Cartagena no quiere caer en el exceso de confianza. Así lo ha trasladado su entrenador, Íñigo Vélez, que ha adelantado que el de este sábado (18.30 horas) "será un partido muy complicado". El vasco advierte de la calidad de segunda línea del Antequera, se centra en el juego de los suyos y apunta a una tercera victoria seguida que "enganche" más a la afición.

Vélez ha repasado la semana de entrenamientos, en la que han participado sin problemas los laterales Nil Jiménez y Dani Perejón completamente recuperados. "La semana ha ido muy bien. Cuando se gana siempre se viene más alegre y con más ganas de seguir ganando", ha expresado. Aunque a la baja de Carrascal se unen Rubén Serrano y Jean Jules, el entrenador se muestra tranquilo. "Cada semana tenemos alguna baja o sanción, pero siguen jugando jugadores que no han tenido tantos minutos y haciéndolo bien", ha manifestado.

Tampoco estarán Eneko Ebro ni Benito Ramírez, quienes cumplen dos semanas de lesión muscular, pero regresan Nacho Martínez y Pablo Larrea de sanción. "Se está demostrando en las últimas semanas. Hay gente saliendo en posiciones que no son las suyas y lo está haciendo muy bien. Estoy encantado con la plantilla y con los jugadores. No tengo ninguna duda de que los que salen con menos minutos lo van a hacer bien", ha comentado el entrenador.

Sobre el momento de forma del equipo, Vélez evita confianza excesiva. "Salimos a ganar mañana, como siempre. Venimos de dos victorias, pero nos centramos en el siguiente partido", ha dicho. Los resultados del rival también podían inducir a una relajación del equipo albinegro que no se puede permitir. "No nos confiamos porque vengan de una mala racha. Es un equipo muy bueno de la categoría y lo hemos analizado más allá de los resultados en sus individualidades, su segunda línea o su sistema de juego", ha expresado.

Ante el reto del club de concentrar a más de 10.000 aficionados en el Cartagonova, Vélez es cauto. "La afición quiere que su equipo gane y haga buenos partidos. Está claro que, cuanto más ganemos y cuanto más arriba estemos, más se va a enganchar. En ese aspecto creo que están contentos. Tenemos que seguir en esta dinámica", ha afirmado.

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Por último, el entrenador ha evitado hablar del play off. "Sólo pienso en mañana. El fútbol es cortoplacista. Si ganamos vamos a estar más contentos que si no lo hacemos", ha concluido.