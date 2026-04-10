FC Cartagena: El Antequera, un visitante peligroso

El Antequera no es el mejor visitante al que te puedes enfrentar. Cuando el calendario depara un choque ante el cuadro dirigido por Abraham Paz, los equipos que ejercen de anfitriones harían bien en no fiarse de las apariencias viendo como está transcurriendo este curso. La clasificación puede engañar, el estado de forma puede inducir a error, pero las estadísticas no mienten: el Antequera es, a día de hoy, el único equipo más peligroso de toda la Primera Federación cuando abandona su feudo que cuando ejerce de local. Y este domingo, a las 18:30 horas, ese equipo llamado a hacer daño lejos de casa aparecerá en el Cartagonova. En la primera vuelta empataron a cero ambos conjuntos.

El FC Cartagena recibe al cuadro antequerano en un partido de enorme trascendencia para los intereses albinegros, con la posibilidad real de dormir en la cuarta posición de la tabla si se impone ante su afición. El club ya ha lanzado una llamada a la parroquia para que arrope al equipo en su feudo, consciente de que el empuje de la grada puede ser un factor determinante ante un rival que, aunque llega golpeado emocionalmente, esconde una capacidad goleadora y una solidez fuera de casa que lo convierten en un adversario de máximo riesgo.

Un equipo herido, pero letal

Para entender por qué el Antequera merece todos los respetos del mundo, hay que separar dos realidades que conviven en el mismo equipo: la del conjunto que juega en El Maulí y la del que compite en campos ajenos.

En casa, el cuadro malagueño es el decimoséptimo mejor de la categoría, con apenas 19 puntos en 16 encuentros disputados como local. Un balance que lo sitúa como el cuarto peor equipo de Primera Federación dentro de su propio feudo, donde los tropiezos se han ido acumulando a lo largo de la temporada hasta dibujar una imagen que dista mucho de la fortaleza que cualquier equipo aspira a proyectar ante su público.

Sin embargo, la historia cambia radicalmente en cuanto Abraham Paz y sus hombres suben al autobús. Como visitante, el Antequera se transforma. Con 22 puntos sumados en 15 desplazamientos, es el cuarto equipo que más puntos ha cosechado lejos de casa en toda la categoría. Tres puntos más que como local, habiendo jugado incluso un partido menos fuera que en su propio estadio. El dato no solo es llamativo: es único. El Antequera es el único equipo de Primera Federación que ha sumado más puntos fuera que en casa. Una anomalía estadística que habla de un bloque que se libera de presiones cuando no juega ante su parroquia, que compite con una intensidad y una eficacia superiores cuando tiene la espalda contra la pared y la presión es exclusivamente futbolística. Sus dos últimas salidas se han saldado con 1 de 6 puntos, pero en ambos choques estuvieron cerca de ganar y hubieran encadenado de esta manera cinco triunfos consecutivos como local, pero en el tramo final del choque se le fueron ambos encuentros.

Antequera 0-0 FC Cartagena / L.O.

Esta dualidad convierte cada desplazamiento del Antequera en una trampa tendida para el equipo receptor. Las cifras invitan a la relajación —están en mitad de tabla, duodécimos con 41 puntos, a seis del playoff y a cuatro del descenso—, pero la realidad del campo advierte de todo lo contrario. Y si algo ha quedado demostrado en los últimos compases de la temporada es que este equipo tiene carácter, personalidad y pegada en los momentos más inesperados.

Las dos últimas derrotas del Antequera, ambas en tiempo de descuento, son prueba inequívoca de ello. Ante el Tarazona, el equipo de Abraham Paz llegó a ponerse por delante gracias a un doblete de Luismi Gutiérrez, que parecía haber encarrilado definitivamente el encuentro. Pero el fútbol tiene esas crueldades: un tanto de Julián Delmás —exalbinegro, por cierto— primero, y un gol de Agüero en el minuto 99 después, mandaron los tres puntos hacia Aragón en el último suspiro. Un mazazo brutal, especialmente por el modo en que llegó.

No fue el único. En el partido anterior, también en El Maulí, el Antequera viajó para enfrentarse al filial del Atlético de Madrid con el marcador a su favor por 1-2. El empate y la victoria parecían al alcance de la mano cuando Arnau Ortiz, en el tramo final, anotó un doblete que volvió a condenar a los malagueños en los instantes finales. Dos derrotas, dos corazones rotos, dos finales que no pudieron ser. El tiempo de descuento se ha convertido en el peor enemigo del Antequera en casa, pero esa misma capacidad para mantenerse vivos hasta el final es la que lo hace tan peligroso cuando viaja. En el caso del duelo ante el filial madrileño con una actuación arbitral polémica.

Abraham Paz, además, no es un nombre cualquiera para el Cartagena. El técnico del cuadro malagueño tiene pasado en el club albinegro y regresa ahora al Cartagonova en el rol de entrenador visitante, con todo lo que eso conlleva en términos de motivación, conocimiento del contexto y el puntito extra de orgullo que siempre acompaña al reencuentro con una casa anterior.

El momento del Cartagena

El encuentro desde el punto de vista del Cartagena es clave. Es una oportunidad de dar un paso decisivo en la lucha por alcanzar la promoción de ascenso a Segunda División.

Una victoria en el Cartagonova, que sería la tercera de manera consecutiva en liga, situaría al conjunto albinegro en la cuarta posición de la clasificación, dentro de esa zona noble que da acceso al playoff de ascenso. Un territorio que el Cartagena lleva dos semanas merodeando, rozando con los dedos, y que este sábado puede pisarse de manera efectiva si el equipo es capaz de imponerse a un Antequera que, pese a llegar con las heridas emocionales de las dos últimas jornadas, tiene motivos más que sobrados para pelear. Europa y Villarreal B jugarán el domingo con la presión de haber sido adelantados en la tabla si el cuadro albinegro suma de tres.

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La afición tiene un papel protagonista en este envite. El club ha hecho un llamamiento explícito para que el Cartagonova se vista de gala, para que la parroquia albinegra empuje desde la grada y contribuya a crear un ambiente que desequilibre la balanza a favor del equipo local. Veremos si la respuesta se concreta y si los abonados no dan la espalda.