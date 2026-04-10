Curro Torres, a saltar la banca con el Real Murcia

Curro Torres ha tardado más tiempo del esperado en enderezar el camino del Real Murcia en el Grupo II de Primera RFEF. Sin embargo, cuando cumple dos meses y medio en el banquillo de Nueva Condomina, el valenciano tiene la oportunidad de lograr algo que no pudo conseguir ni Adrián Colunga en su aquel final de 2025 que ilusionó al murcianismo. Y es que si el Real Murcia gana mañana sábado en el campo del Nástic de Tarragona, encadenará hasta cuatro victorias seguidas, algo que ha sido misión imposible hasta ahora y que era inimaginable hace apenas unas semanas, cuando ni el cambio de entrenador frenó una sangría que llegó a meter el miedo en el cuerpo a la afición.

Aunque para llegar al play off, los granas tendrían que firmar un milagro en las siete jornadas que restan para que acaba el Grupo II, el Real Murcia sí tiene en su mano poner un poco de emoción a este sprint final. Y para ello debe mantener su ritmo victorioso con un triunfo en el Nou Estadi, un triunfo que sería el cuarto consecutivo y que permitiría a Curro Torres colgarse una medalla de consolación que no pudo obtener Adrián Colunga en su etapa como técnico murcianista.

Cuando solo has ganado nueve partidos en lo que va de temporada, no se pueden esperar grandes rachas de triunfos. Por eso, ahora mismo, el Real Murcia ha igualado su mejor racha de victorias. Solo una vez se habían sumado 9 puntos de 9. Fue entre noviembre y diciembre. Adrián Colunga, que nada más llegar ya había logrado ganar al Betis Deportivo y al Nástic y empatar con el Teruel, impulsaba a los murcianistas gracias a los triunfos contra el Antequera, el Alarcón y el FC Cartagena. Pero no pudo alcanzar la cuarta victoria seguida al caer el 13 de diciembre frente al Sabadell, entonces líder destacado del Grupo II.

Perdieron los murcianistas con los arlequinados en Nueva Condomina (0-1), aunque luego se recuperaban ganando al Europa y al Sanluqueño, aunque ya no se repitió el ‘9 de 9’, al empatar con el Hércules el 11 de enero. Y después no hace falta recordar lo que sucedió. Porque llegó la caída en picado con hasta diez jornadas sin conseguir la victoria.

Ni la destitución de Colunga ni la llegada de Curro Torres cambió la situación. De hecho, el valenciano solo pudo sumar dos puntos en sus primeros cuatro partidos en el banquillo. Pero después de la derrota en el Rico Pérez (2-0), un pinchazo que metía de lleno a los granas en el lío del descenso, la plantilla ha hecho acto de penitencia. Se rompía la mala racha con después del 1-0 al Tarazona, un alivio que se ha confirmando con el triunfo ante el Sevilla Atlético (0-1) y con la victoria de hace una semana frente a un Atlético Madrileño que llegó a Nueva Condomina con la posibilidad de ponerse líder.

Con esos tres triunfos, los de Curro Torres igualan la mejor racha de este curso, lograda entre noviembre y diciembre por Adrián Colunga. Y, lo importante, tienen en su mano mañana sábado lograr la cuarta seguida, algo que todavía no se ha conseguido. Para ello deberán imponerse en el Nou Estadi a un Nástic de Tarragona que también está firmando una temporada decepcionante, de hecho sus números son incluso peores que los de los murcianistas.

El conjunto tarraconense está bordeando el descenso. Con 37 puntos, está igualado con el Tarazona, pero les superan en la clasificación por el golaveraje. Deberá intentar aprovechar el Real Murcia esa situación crítica del Nástic para sumar tres puntos que, además de devolver un poco de ilusión al murcianismo, permitirían dejar prácticamente encarrilada la permanencia, pudiendo de nuevo empezar a tener objetivos más ambiciosos.

Noticias relacionadas

Entre dos aguas

A falta de siete jornadas para el final, el Real Murcia suma 42 puntos, encontrándose un poco en tierra de nadie. Cuenta con cinco puntos de ventaja sobre el descenso, lo que es un respiro teniendo en cuenta lo complicada que se puso la situación en febrero y marzo; pero si mira arriba, el play off también está a cinco puntos, una distancia que podría ser asequible de no ser por el gran número de equipos que hay metidos en esa guerra.