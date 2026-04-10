Curro Torres: "Toda la energía está puesta en el partido de mañana"

Curro Torres compareció ante los medios de comunicación con el semblante serio de quien no se fía de los cantos de sirena. Tres victorias consecutivas avalan el momento del Real Murcia, pero el entrenador grana no está dispuesto a que la euforia haga mella en su vestuario. El Nou Estadi Costa Daurada espera este sábado a los murcianistas en uno de los desplazamientos más exigentes que les depara la segunda vuelta, y Curro Torres lo tiene claro: energía al cien por cien, pensamiento a corto plazo y los pies bien plantados en el suelo.

"Toda la energía está puesta en el partido de mañana. No pienso más allá", subrayó el técnico murcianista, que dejó claro desde el primer momento cuál es la jerarquía de prioridades en el seno del club. "Es un duelo complicado y tenemos que centrarnos en competir bien y hacer nuestro juego para intentar conseguir los tres puntos", añadió.

El entrenador destacó la calidad del rival pese a la situación clasificatoria del conjunto catalán. "Vamos a un campo complicado, ante un muy buen equipo. Será un partido interesante entre dos grandes conjuntos", señaló, en una lectura que sirve tanto para poner en valor el choque como para blindar a los suyos ante posibles excesos de confianza.

Uno de los ejes del discurso de Curro Torres fue la evolución experimentada por el equipo en las últimas semanas, una mejoría que el técnico no atribuye al azar. "No puedes ponerte el mono de trabajo solo en el partido, hay que hacerlo en los entrenamientos", remarcó.

Esa transformación se traduce, en lo colectivo, en un equipo más sólido y equilibrado. "Queremos ser un equipo más compacto, más intenso y con equilibrio tanto en defensa como en ataque. No solo se trata de jugar bien con balón, sino también de saber competir sin él", explicó Curro Torres, que insistió en que la identidad defensiva y la intensidad sin balón son tan determinantes como la elaboración con posesión.

Curro Torres, entrenador del Real Murcia, durante una sesión en Nueva Condomina. / Prensa Real Murcia

Con la racha de resultados positivos como telón de fondo, el preparador grana rehuyó cualquier lectura triunfalista. Para Curro Torres, una temporada se construye sobre la constancia, no sobre los destellos. "Las temporadas largas se basan en ser constantes. No siempre se puede ganar, pero sí mantener un nivel de rendimiento estable. Eso es lo que estamos buscando", afirmó, recordando implícitamente que el Real Murcia ya mostró señales alentadoras incluso en jornadas en las que el marcador no acompañó.

El técnico fue igualmente explícito sobre la mentalidad que exige a sus jugadores: "La mentalidad debe ser siempre la misma, independientemente de los resultados. Queremos un equipo fuerte, competitivo e intenso". Una constancia anímica que, en su opinión, es la única garantía de solidez clasificatoria a largo plazo.

En el capítulo físico, el preparador valenciano guardó prudencia sobre el estado de algunos futbolistas. Héctor Pérez, que viene de una recaída, avanza en su recuperación, pero el técnico no quiere precipitar su vuelta. "Tenemos que ser prudentes, especialmente con los que vienen de recaídas. Queremos que vuelvan en las mejores condiciones", indicó, en un mensaje que también aplica a Óscar Gil, quien viajará con la expedición aunque su participación en el once inicial sigue siendo incierta.

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Curro Torres cerró su comparecencia con una reflexión que resume bien la filosofía que intenta inculcar en el vestuario. Pese a las buenas sensaciones del momento, el entrenador no olvida el punto de partida. "Sé de dónde venimos y no lo olvido. Intento trasladárselo al equipo", afirmó, en una frase que condensa tanto la humildad del grupo como el recorrido que aún queda por delante. El Nou Estadi Costa Daurada será este sábado el primer examen de que esa lección ha sido aprendida