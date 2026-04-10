Fútbol
El Cieza tiene una cita con la historia en la Nueva Condomina
Si vence al Real Murcia Imperial asciende a Segunda Federación
El CD Cieza afronta esta noche su hora H. A partir de las 21:00 horas, el Estadio Nueva Condomina se convertirá en el escenario donde el conjunto espartero podría sellar su ascenso a Segunda Federación con una victoria ante el Real Murcia Imperial en la trigésima jornada del campeonato. Una oportunidad de oro que el equipo no quiere dejar escapar. Solo le vale ganar.
El conjunto dirigido por Ranko Despotovic llega a este trascendental encuentro respaldado por una temporada que no duda en calificarse de espectacular, fiel reflejo de un proyecto sólido y de un trabajo colectivo que ha ido creciendo semana a semana. El técnico, artífice en buena medida de esta progresión, ha logrado construir un bloque sólido, competitivo y con una identidad clara, capaz de plantar cara en cualquier escenario. Esta noche, precisamente, la recompensa a tantos meses de esfuerzo y sacrificio podría llegar en el mejor de los escenarios posibles: el mejor estadio de la Región de Murcia.
La afición ciezana, siempre fiel a su equipo, ha respondido con una movilización verdaderamente ejemplar. Más de 2.000 seguidores llegados desde Cieza y la comarca de la Vega Alta del Segura tomarán esta noche las gradas del feudo murcianista para arropar a los suyos en lo que podría convertirse en una velada para el recuerdo colectivo de toda una localidad.
El club y las peñas locales, además, han tomado la iniciativa y han hecho un llamamiento para que toda la representación ciezana esté congregada a las 19:00 horas a las puertas de Nueva Condomina, con el fin de recibir en masa al autobús del equipo y encender la mecha del ambiente mucho antes del pitido inicial.
El Cieza aún conserva cinco jornadas por delante en el caso de que esta noche no se consumara el ascenso, margen suficiente para no dramatizar si el resultado no acompaña. Sin embargo, la intención del vestuario es inequívoca: aprovechar la primera bala en el mejor escenario.
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