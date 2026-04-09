Tenis
Masters 1000 de Montecarlo: Carlos Alcaraz - Tomas Etcheverry, en directo
El murciano se metió en octavos de final este martes tras ganar de manera solvente al argentino Sebastián Báez
Redacción
El tenista español Carlos Alcaraz se enfrenta este jueves al argentino Tomas Etcheverry en el torneo de Montecarlo (Mónaco), tercer Masters 1.000 de la temporada y que se disputa sobre tierra batida.
La presentación de Carlos Alcaraz en la gira de tierra no pudo ser mejor. El murciano se metió en octavos de final tras ganar en su debut de manera solvente al argentino Sebastián Báez (6-1, 6-3), en un partido que controló de principio a fin. Un nivel notable de juego que disipa cualquier tipo de dudas que pudiera haber generado su eliminación prematura en el Masters 1000 de Miami.
Alcaraz inició este martes su gira de tierra batida en el torneo de Montecarlo (Mónaco), un escenario en el que defiende título y donde el italiano Jannik Sinner, crecido por la conquista del 'Sunshine Double' en Indian Wells y Miami, aspira a coronarse por primera vez y a arrebatarle el número uno del mundo.
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