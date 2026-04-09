Etcheverry, el amante de Lego que amenaza a Alcaraz

Carlos Alcaraz se enfrentará hoy en tercera ronda del Masters 1.000 de Montecarlo a Tomás Martín Etcheverry. El argentino tuvo que remontar su partido contra el francés Térence Atmane (3-6, 6-3, 6-2) para enfrentarse por primera vez en el circuito ATP al murciano. El partido, fijado para el tercer turno, se jugará alrededor de las dos de la tarde.

Etcheverry, de 28 años, llega a esta cita como número 30 del ranking ATP y tras haber conseguido recientemente su primer título en el circuito. El pupilo de Horacio de la Peña, tras tres finales perdidas, sumó el pasado mes de febrero su primer éxito al imponerse a Alejandro Tabilo en la final del ATP 500 de Río.

Un éxito que le llevó a escalar hasta el puesto 33 de la clasificación mundial. «Es un sueño hecho realidad», afirmaba poco después el tenista que tiene entre sus referentes a Novak Djokovic. Por imitar a su ídolo se compró su misma raqueta a los 17 años y se convirtió en viral por lucir en redes carteles con los puntos que le faltaban para alcanzar al serbio una vez entró en el ranking ATP.

Curiosamente, el partido número 100 de Djokovic en el Open de Australia fue contra el tenista argentino que a fuerza de tesón y trabajo se ha gando el respeto de su ídolo. Tras ganar el torneo brasileño, Nole le dedicó un bonito mensaje en redes sociales, con el mensaje “dale campeón”.

El mejor en tierra

Profesional desde 2017, el de La Plata se inició en el tenis con apenas cinco años y es la tierra batida la superfície en la que se siente más cómodo, tanto, que hasta puso de nombre a su perro Roland Garros. De hecho, las cuatro finales que ha alcanzado en su carrera han sido sobre el polvo de ladrillo: Chile y Houston en 2023, Lyon en 2024 y Río 2026.

Conocido en el circuito como Retu (por el cantante de cumbia, El Retutu), esta temporada atesora los mejores resultados sobre esta superficie con 12 victorias (por dos derrotas). Además alcanzó las semifinales en el ATP de Buenos Aires y los cuartos en Houston. Sobre el polvo de ladrillo monegasco ha superado ya al búlgaro Grigor Dimitrov (6-4, 2-6 y 6-3), antes de batir a Atmane quien, como él, es un gran coleccionista.

Si el galo es un apasionado de Pokémon, la debilidad del argentino es construir Lego. «¡Soy un gran aficionado! Tengo un pequeño museo en casa con figuras de Star Wars y otras colecciones», confesaba en unas declaraciones para la ATP.

A por una nueva ronda

El murciano, que defiende título en este torneo tras imponerse el año pasado en la final a Lorenzo Musetti, superó su partido de debut con una rápida victoria sobre el argentino Francisco Cerúndolo (6-1, 6-3).

Su partido contra Etcheverry será un enfrentamiento inédito en el circuito ATP aunque no será la primera vez que estos dos tenistas se vean las caras en una pista. En 2020 ya se enfrentaron en los cuartos de final del Challenger de Trieste con triunfo para el español por 7-6 (2) y 6-3.

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El duelo entre Alcaraz y Etcheverry está previsto en el tercer turno de la pista central, después del encuentro entre Jannik Sinner y Tomas Machac.