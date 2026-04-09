El Cartagonova responde al reto del FC Cartagena

Hay momentos en el fútbol en los que una sola frase, pronunciada con la adrenalina todavía en las venas y el barro en las botas de un campo de fútbol, vale más que cualquier campaña de marketing diseñada en un despacho. El pasado sábado, nada más consumarse la victoria del FC Cartagena ante el Juventud Torremolinos POR 0-1, el capitán Pablo De Blasis tomó la palabra frente a las cámaras desde el propio césped del Municipal de Pozuelo y lanzó un desafío sin ambages a la afición albinegra: «El próximo partido, menos de 10.000 no hay en el estadio. ¡Vamos!»

No era una petición. Era un órdago. Y la afición parece haber recogido el guante.

Para entender lo que está ocurriendo esta semana en torno al Cartagonova, hay que mirar la clasificación. La victoria ante el Torremolinos no fue un resultado cualquiera. Fue el segundo triunfo consecutivo de un equipo que había pasado semanas navegando en la indefinición de una clasificación apretada, y que de golpe se colocó sexto en la tabla, a tan solo un punto de la zona de play off. En un grupo donde los puntos se pesan en miligramos y el listón del quinto puesto parece barato, la inercia lo es todo. Y el Cartagena, con De Blasis como estandarte emocional tanto dentro, desde la llegada de Íñigo Vélez, como fuera del campo, lleva dos semanas construyendo una que se percibe diferente a las anteriores de esta temporada.

El club no tardó en reaccionar. Desde el lunes 6 de abril, apenas 48 horas después del triunfo en tierras malagueñas, la entidad albinegra puso en marcha la campaña Reto 10.000, con un planteamiento tan claro como su nombre para el encuentro del sábado a las 18:30 ante el Antequera.

La promoción fue diseñada para eliminar excusas. Para los más de 6.000 abonados del club el choque va incluido en el carnet. Además, pueden comprar entradas extras por solo 5 euros. Para el resto, el precio popular se fijó desde 10 euros, una cifra que en los tiempos que corren resulta difícilmente comparable con cualquier otro espectáculo de ocio de fin de semana.

Los números hablan

Y los números, esos árbitros inapelables, están dando la razón al optimismo. El Estadio Cartagonova tiene una capacidad de 13.848 espectadores. Descontados los abonados —una cifra superior a 6.000—, el club puso a la venta algo más de 7.000 localidades para el duelo ante el Antequera. En apenas los primeros días de campaña, ya se habían despachado más de 2.000 de esas entradas, dejando alrededor de los 5.000 los asientos todavía disponibles en taquilla y online.

La aritmética, en este punto, empieza a ser esperanzadora. Si los abonados acuden en un porcentaje razonable, algo que la dinámica positiva del equipo invita a pensar, el club ya contaría con una base de 8.000 espectadores prácticamente confirmados. Llegar a los 10.000 requeriría vender algo más de 1.500 entradas adicionales en los dos días previos al encuentro que restan. El objetivo es realista.

La segunda mejor entrada

Con independencia de si el reto de los 10.000 se cumple o no en su totalidad, lo que ya está fuera de toda duda es que el partido ante el Antequera se convertirá en la segunda mejor entrada de la temporada regular en el Cartagonova. Las anteriores referencias en este curso fueron los 6.600 espectadores que presenciaron el duelo ante el Valencia Mestalla y los 6.523 que llenaron parcialmente el estadio frente al Sabadell. Ambas cifras quedarán ampliamente superadas este sábado.

El único encuentro que escaparía a esa comparación es el derbi regional ante el Real Murcia, que registró un lleno completo y representa, por su naturaleza, una categoría aparte y que salvo que se dispute un partido de play off es complicado de repetir.

Más allá de los datos, hay algo intangible que se percibe esta semana en la ciudad portuaria que no había ocurrido semanas atrás. La ilusión, esa compañera de viaje tan caprichosa en el fútbol, ha regresado al Cartagena. El fútbol son resultados y es el gran aliciente.

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El sábado, el Cartagonova juzgará si esa llama es capaz de mantenerse encendida. Si los 10.000 responden, el estadio será el decimosegundo jugador ante el Antequera.