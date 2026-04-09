Breis mueve los hilos para que su fichaje por el Real Murcia no salte por los aires

Manolo Sánchez Breis conoce muy bien el poder que tiene la presión en el Real Murcia. Como periodista comprobó durante muchos años la fuerza que puede tener un medio de comunicación en el día a día del club, y como aficionado grana sabe que si la grada te señala con el dedo, lo normal es que tengas las horas contadas.

Por eso, cuando podría estar celebrando su próximo fichaje como director deportivo del Real Murcia, el exresponsable del FC Cartagena no acaba de dormir tranquilo, sabedor de que la opinión del murcianismo es incluso más importante que la de Felipe Moreno. Porque aunque ya tiene convencido al ‘jefe’, en el camino del periodista a NC hay todavía un obstáculo más importante a saltar, y ese muro no es otro que la presión social.

Cada vez que en los últimos meses se ha hablado de la posibilidad de que Paco Belmonte y Manolo Sánchez Breis trabajen en el Real Murcia después de su salida del FC Cartagena, la noticia no ha tardado en provocar un incendio entre los aficionados granas. Y es que una gran mayoría de los seguidores no quieren ni a uno ni a otro en Nueva Condomina. De hecho, en octubre, Felipe Moreno tuvo que salir a descartar esa posibilidad, señalando que mientras él estuviera nunca pisarían el Real Murcia.

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Pero como Felipe Moreno ya ha demostrado que su opinión es como una veleta, que gira en función de para dónde sople el viento, lo que dijo en octubre ahora ya no tiene ningún valor. Es cierto que por el momento Paco Belmonte se va a quedar con las ganas de aterrizar en NC, sin embargo el expresidente del FC Cartagena sí ha logrado convencer a su «amigo» para que dé una oportunidad a Sánchez Breis como director deportivo.

Aunque en la lista barajada por el presidente del Real Murcia había otros nombres que, por su currículo, partían con ventaja para ser director deportivo, al final distintas circunstancias han permitido a Breis ganar posiciones. Por un lado, el murciano, sin apenas mercado, no pide tiempo como sí hace un Juan Carlos Cordero que está a la espera de ofertas de Segunda; y por otro, las exigencias económicas del exalbinegro son muchísimo más bajas que las del resto de candidatos.

Convencido Felipe Moreno de que todo son ventajas, el fichaje está más que encarrilado, de ahí que Manolo Sánchez Breis lleve varios días moviendo los hilos para conseguir apoyos en el entorno murcianista. Y todo para convencer a unos y otros de que no se entrometan en su contratación en caso de que comiencen a arreciar las críticas por parte de aquellos aficionados que no le quieren ver con mando en plaza en Nueva Condomina.

La Fepemur, como aliada

Sabedor de que los peñistas pueden hacer mucho ruido si hay incendio, Sánchez Breis ya se ha puesto en contacto con responsables de la directiva de la FEPEMUR y miembros de distintas peñas para ir allanando el terreno con vistas a un anuncio que de momento se ha retrasado por la llegada de los buenos resultados del equipo de Curro Torres.

El murciano, conocedor perfectamente de cómo funcionan los medios de comunicación, también ha hablado con periodistas. Incluso ha levantado el teléfono para dialogar con gente del club a los que conoce de todos estos años ligado al mundo del fútbol en la Región.

Porque, aunque Manuel Sánchez Breis ha formado parte durante los últimos diez años de la estructura del FC Cartagena, anteriormente había trabajado en los medios de comunicación, cubriendo durante mucho tiempo la información del Real Murcia. Durante esa etapa hizo múltiples contactos, tanto en el club como en la grada. Y a día de hoy, en las oficinas de NC todavía quedan empleados que se mantienen de la etapa de Jesús Samper, como son los casos de José Manuel Sánchez, Avelino Viña, Antonio Morote o de Pedro Asensio, este último actual responsable de la comisión deportiva y al que sustituirá Breis si este acaba confirmándose como director deportivo.

Como periodista también conoce a la perfección a Pedro León, actual capitán del equipo, pero que debutó con la elástica grana en la temporada 2005. Curiosamente el jugador de Mula colgará las botas a finales de esta temporada para asumir la presidencia del club. Y el muleño, a falta de hacerse oficial, ya ha dado el OK a Felipe Moreno, por lo que de aterrizar Breis en NC, ambos formarán parte de la estructura que lidere el nuevo proyecto.

Habrá que ver si el esfuerzo de Breis por reclutar apoyos entre el murcianismo es suficiente para controlar el incendio social que se va a generar conforme vayan creciendo las informaciones que avisan de su fichaje por parte de Felipe Moreno para hacerse cargo de la planificación deportiva de la temporada 26-27. Porque si la presión por parte de la grada supera determinados decibelios, no se descarta que el mandatario eche el freno de mano.

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Bronca y ruptura de contrato

No hay que olvidar lo que sucedió el pasado verano cuando el murcianismo se echó encima del club al conocer que se había firmado un contrato de patrocinio con una empresa relacionada con Víctor Gálvez. El acuerdo fue anunciado de forma oficial por la entidad, pero se generó tal revuelo y enfado entre los abonados, aficionados y patrocinadores, que al club no le quedó otra que romper el contrato y emitir un comunicado en el que pedía «sinceras disculpas». «Asumimos este error como una oportunidad para aprender y mejorar, asegurando que en el futuro actuaremos con mayor cuidado y rigor», añadían en una nota que puede volver a ser de actualidad si los abonados granas acaban reaccionando igual cuando se anuncie el aterrizaje de Breis en las oficinas de NC.