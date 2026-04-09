APAT Lorca presenta la primera liga local de carreras de montaña

La Asociación de Padres de Atención Temprana (APAT Lorca) ha puesto en marcha para 2026 la ‘Liga Grupo Saycu-Valle del Guadalentín’, un nuevo circuito solidario de carreras por montaña que unifica tres de las principales pruebas del municipio: la Peñarrubia Lorca Trail, Zarzadilla Trail y La Hoya Trail. El concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas, y el responsable de la sección deportiva de APAT, Antonio López, han presentado esta iniciativa, que nace con el doble objetivo de fomentar la participación continuada de los aficionados y reforzar el impacto social de este tipo de eventos deportivos.

La liga contará con un sistema de puntuación acumulativa que premiará no solo el rendimiento en cada prueba, sino también la regularidad y la participación. Para optar a la clasificación final será necesario completar al menos dos de las tres carreras. Además, el reglamento establece bonificaciones para quienes participen en todo el circuito. El proyecto contempla distintas modalidades —Extreme, Sprint, Open y Mini Trail— adaptadas a todos los niveles, desde corredores experimentados hasta categorías base, lo que refuerza su carácter abierto, inclusivo y accesible. El sistema de puntuación será atribuyendo un número determinado de puntos según el puesto obtenido en la clasificación. Así, por ejemplo, el primer clasificado obtendrá 1.000 puntos, el segundo 880, el tercero 780 puntos y así sucesivamente hasta el puesto 51, posición a partir de la cual todos los corredores obtendrán 50 puntos. Esta puntuación es aplicable tanto en categoría masculina como femenina.

Más allá del ámbito deportivo, la Liga APAT Lorca incorpora un marcado componente solidario. La recaudación obtenida en las distintas pruebas se destinará íntegramente a programas de atención temprana e inclusión social, reforzando así el vínculo entre deporte y compromiso con la comunidad.

Las tres citas

La carrera Zarzadilla Trail, que se desarrollará en la sierra de Pedro Ponce el domingo 7 de junio, es una prueba que promueve la práctica deportiva en el entorno natural y que pone en valor las pedanías lorquinas. La participación media de las últimas ediciones ha sido de 450 corredores y más de 650 asistentes.

La Peñarrubia Lorca Trail – Gran Premio Regino Rodríguez Bermejo, con salida y llegada en el CEIP Pérez de Hita (La Viña), forma parte de los Juegos Deportivos del Guadalentín y es puntuable para la Liga Regional de Carreras por Montaña (FMRM). La cita de este año será el 13 de septiembre y se espera que vuelva a congregar a cerca de 600 corredores y más de 1.000 asistentes. Por último, La Hoya Trail, con cifras de participación similares, volverá a recorrer los parajes naturales en torno a La Manilla el 15 de noviembre.

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Para dar a conocer el reglamento de la liga, así como las fechas y características de las tres pruebas, desde APAT se ha habilitado la plataforma digital cumpliendosueños.run