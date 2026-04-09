Adrián Hernández, convencido de la reacción del Águilas FC

Después de varias semanas sin comparecer en rueda de prensa, el entrenador del Águilas FC, Adrián Hernández, ha reaparecido en la previa del partido del próximo domingo ante la UD Melilla. El murciano ha explicado que su ausencia ha sido por “motivos personales derivados de una situación desagradable, injusta y calumniosa que he tenido que vivir”, en referencia en todo lo acontecido tras el partido frente al UCAM Murcia. Sobre esa polémica -en el acta arbitral el colegiado acusó al entrenador de golpear a uno de sus asistentes-, Hernández apuntaba que “no toleraré injurias, calumnias y mentiras”, expresando su confianza en que “las autoridades están trabajando de manera competente”.

Sobre la cita del domingo (11:30h), Hernández ha destacado “la enorme competitividad del campeonato, con numerosos equipos implicados tanto en la lucha por el play-off como por la permanencia”, añadiendo que “el final va a ser muy bonito, muy igualado y se decidirá por detalles”.

Para la cita del domingo, Hernández tiene claro que “lo importante es que seamos nosotros mismos”, convencido de que “el equipo puede retomar la dinámica positiva que lo mantuvo en los puestos altos durante gran parte de la temporada”. "Es un encuentro vital para consolidar la recuperación del equipo y mantener vivas sus aspiraciones de play-off”, decía. En un final de campeonato de que está convencido que “con la igualdad que hay, el 80% es psicológico, no hay tanta diferencia el aspecto técnico táctico, futbolista, hay diferencias, pero no tanto en la gestión de las emociones”.

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El entrenador costero elogió el reciente crecimiento de la UD Melilla, que entrena el ex del Águilas Miguel Rivera, destacando “su solidez en las últimas jornadas y la calidad de su plantilla”. También habló de la dificultad de competir en el Álvarez Claro, donde realizará su primera visita. "Me hace ilusión jugar ahí”, dijo, aunque reconoce que “el Melilla se está jugando la vida, está haciendo las cosas muy bien y será muy difícil hincarle el diente”.