El UCAM quiere que la resaca del Bando sea una gran fiesta

Cuando el pasado mes de septiembre el UCAM Murcia CB se quedó fuera de la Basketball Champions League y decidió inscribirse en la FIBA Europe Cup, un buen número de aficionados abogó por centrarse solo en la ACB. Pasados unos meses, todas esos reparos han caído en el olvido porque el conjunto universitario está ahora a un paso de jugar la primera final continental de su historia. Y no habría mejor colofón a la celebración del 40 aniversario que colgar del Palacio una banderola con la inscripción ‘Campeón de la FIBA Europe Cup 2025-2026’.

Para que eso ocurra, el conjunto de Sito Alonso tiene que remontar hoy seis puntos en contra en un Palacio de los Deportes que rozará el lleno (20:30 horas, Popular Televisión) pese a que los abonados tienen que pasar por taquilla y estamos en Fiestas de Primavera.

En plena resaca del Bando de la Huerta, los universitarios tienen que ganar al menos por siete puntos, el número que representa perfección, totalidad, espiritualidad y sabiduría, y también de los colores del arcoíris, de los días de la semana y de las notas musicales. Y lo debe hacer ante un PAOK que triunfó en el partido de ida por 79-73, en el que demostró que tiene armas para plantarse en la final, donde el rival, salvo sorpresa, será el Surne Bilbao.

En Salónica, donde se vio a un irregular UCAM Murcia, que al descanso ganaba por nueves puntos, el pívot Cleveland Melvin (22 puntos y 8 rebotes), el combo Breein Tyree (19 y 5 asistencias) y el ala pívot Ben Moore (13 y 11 rebotes) fueron los mejores en el conjunto que dirige Pantelis Boutskos. La misión hoy de los jugadores universitarios es controlar a ese trío en un rival donde hasta nueve de sus componentes pueden hacerles daño.

La obligación de un descarte

Sito Alonso tendrá que volver a hacer encaje de bolillos con la convocatoria. Sander Raieste estará en el banquillo, pero el estonio aún no está para jugar. Su presencia es solo para cumplir con los cupos. El equipo aún puede hacer un cambio en la plantilla, pero salvo sorpresa, lo guardará por si lo necesita en la final. Con la obligación de tener en la convocatoria a Raieste, Falk, Diagné, Cate y De la Torre, tiene que hacer un descarte entre el resto. En Grecia fue Howard Sant-Roos, al que ha dosificado bastante en competición europea Sito Alonso, una estrategia que le ha permitido tener la mejor versión del cubano toda la campaña. Pero hoy no es ese día donde el UCAM se pueda permitir el lujo de prescindir de su veteranía y lectura del juego. Como tampoco de un Kelan Martin en su mejor momento o de Jonah Radebaugh, los dos jugadores más eficientes en el tiro en las últimas semanas.

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El choque entre el UCAM y el Paok también requiere un refuerzo en las medidas de seguridad. Unos ochenta seguidores del PAOK estarán en el Palacio, donde serán escoltados y vigilados por agentes de seguridad antes, durante y después del encuentro para evitar incidentes.