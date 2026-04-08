Baloncesto
El UCAM quiere que la resaca del Bando sea una gran fiesta
El equipo universitario tiene que ganar hoy por al menos siete puntos al PAOK para plantarse en su primera final continental en la temporada de su 40 aniversario
Cuando el pasado mes de septiembre el UCAM Murcia CB se quedó fuera de la Basketball Champions League y decidió inscribirse en la FIBA Europe Cup, un buen número de aficionados abogó por centrarse solo en la ACB. Pasados unos meses, todas esos reparos han caído en el olvido porque el conjunto universitario está ahora a un paso de jugar la primera final continental de su historia. Y no habría mejor colofón a la celebración del 40 aniversario que colgar del Palacio una banderola con la inscripción ‘Campeón de la FIBA Europe Cup 2025-2026’.
Para que eso ocurra, el conjunto de Sito Alonso tiene que remontar hoy seis puntos en contra en un Palacio de los Deportes que rozará el lleno (20:30 horas, Popular Televisión) pese a que los abonados tienen que pasar por taquilla y estamos en Fiestas de Primavera.
En plena resaca del Bando de la Huerta, los universitarios tienen que ganar al menos por siete puntos, el número que representa perfección, totalidad, espiritualidad y sabiduría, y también de los colores del arcoíris, de los días de la semana y de las notas musicales. Y lo debe hacer ante un PAOK que triunfó en el partido de ida por 79-73, en el que demostró que tiene armas para plantarse en la final, donde el rival, salvo sorpresa, será el Surne Bilbao.
En Salónica, donde se vio a un irregular UCAM Murcia, que al descanso ganaba por nueves puntos, el pívot Cleveland Melvin (22 puntos y 8 rebotes), el combo Breein Tyree (19 y 5 asistencias) y el ala pívot Ben Moore (13 y 11 rebotes) fueron los mejores en el conjunto que dirige Pantelis Boutskos. La misión hoy de los jugadores universitarios es controlar a ese trío en un rival donde hasta nueve de sus componentes pueden hacerles daño.
La obligación de un descarte
Sito Alonso tendrá que volver a hacer encaje de bolillos con la convocatoria. Sander Raieste estará en el banquillo, pero el estonio aún no está para jugar. Su presencia es solo para cumplir con los cupos. El equipo aún puede hacer un cambio en la plantilla, pero salvo sorpresa, lo guardará por si lo necesita en la final. Con la obligación de tener en la convocatoria a Raieste, Falk, Diagné, Cate y De la Torre, tiene que hacer un descarte entre el resto. En Grecia fue Howard Sant-Roos, al que ha dosificado bastante en competición europea Sito Alonso, una estrategia que le ha permitido tener la mejor versión del cubano toda la campaña. Pero hoy no es ese día donde el UCAM se pueda permitir el lujo de prescindir de su veteranía y lectura del juego. Como tampoco de un Kelan Martin en su mejor momento o de Jonah Radebaugh, los dos jugadores más eficientes en el tiro en las últimas semanas.
El choque entre el UCAM y el Paok también requiere un refuerzo en las medidas de seguridad. Unos ochenta seguidores del PAOK estarán en el Palacio, donde serán escoltados y vigilados por agentes de seguridad antes, durante y después del encuentro para evitar incidentes.
Derrota en la única eliminatoria que precisaba de remontada en casa
El UCAM Murcia CB ha jugado ocho eliminatorias europeas a doble partido con una efectividad de un 75%. Salió airoso en seis de las ocho ocasiones, pero solo en una se encontró con la situación que se va a vivir hoy en el Palacio de Deportes, que es tener que remontar un marcador adverso del partido de ida, y en esa perdió, pero en un contexto muy diferente al que vive actualmente. Fue en la temporada 2017-2018 en la Basketball Champions League contra el Tenerife. Los de Ibon Navarro perdieron en casa por 66-71 después de llegar a perder por once y de sufrir la lesión de Clevin Hannah. Tocaba épica en la vuelta frente a un rival que era el claro favorito. Y los universitarios se impusieron por 72-83 con 20 puntos de Brad Oleson y 15 de Charlon Kloof, dejando en la cuneta al defensor del título. Después, en cuartos de final, los murcianistas ganaron tanto en la ida como en la vuelta al Pinar Karsikaya, clasificándose para la Final Four de Atenas.
Una campaña después, en la 2018-2019, se vivieron dos eliminatorias. Una en la previa de la Champions, con victoria fuera de casa contra el Charleroi belga por 62-71, y derrota en la vuelta por cuatro puntos (78-82), por lo que el equipo que dirigía Javi Juárez accedió a la ronda de grupos. En marzo de 2019, ya con Sito Alonso en el banquillo y el equipo rozando agonizando en la ACB, el UCAM perdió a domicilio ante el Antwerp (75-67) y ganó en casa por un solo punto (78-77), por lo que quedó eliminado.
Ya en la 2022-2023, en el play in de clasificación para el Top 16, el UCAM se deshizo del Pinar Karsiyaka turco ganando los dos partidos, lo mismo que ocurrió en el 2023-2024, aunque con el MHP Riesen alemán, al que derrotó en dos encuentros con el factor cancha en contra.
La última serie a dos partidos que ha vivido el club en su historia ha sido esta misma campaña contra la Reggiana italiana, donde ganó en la ida por 84-85 y también en la vuelta en el Palacio por 77-62.
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