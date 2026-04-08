Triste final en el Palacio: el UCAM Murcia se queda sin final europea pese a la exhibición de DeJulius

El UCAM Murcia CB ha cerrado con lágrimas en los ojos la que podía haber sido la primera gran noche europea de su historia. Porque el conjunto universitario se despide de la FIBA Europe Cup sin perder un solo partido en el Palacio de los Deportes, pero con la victoria más amarga en la vuelta de las semifinales ante el PAOK de Salónica (89-85). Un triunfo que no le sirve para remontar los seis puntos de diferencia por los que cayó en Grecia hace una semana y que le hace situarse otra vez a las puertas del cielo.

La exhibición de David DeJulius, con 41 puntos al término del encuentro, sirvió de poco en un trágico desenlace que se decidió en los últimos segundos. Porque después de contar el UCAM Murcia con la ventaja suficiente durante varios tramos, especial en un último cuarto en el que el base nortamericano anotó 20 puntos, tuvo en su mano poder forzar la prórroga en el último segundo con tres tiros libres de Howard Sant-Roos.

El alero cubano, uno de los jugadores con más sangre fría de la plantilla, no pudo anotar el primero y se esfumaron todas las opciones después del intento de un triple en el que logró sacar la falta. Convirtió el segundo e intentó sacar petróleo fallando el tercero, pero el rebote fue para un PAOK que acabó celebrando el pase a la final sobre el parqué.

Se quedó el UCAM de nuevo a la orilla, como en Atenas en 2018 o en Belgrado en 2024, de una final europea tras una eliminatoria igualada y en la que detalles como la lucha por el rebote, en la que los murcianos acabaron claramente desfavorecidos con 26 capturas por 49 visitantes (tan solo seis ofensivas para los locales), acabaron desequilibrando la balanza.

Al show de DeJulius tan solo se pudo sumar Radebaugh, con 13 puntos, tres triples convertidos y un Cacok que trató de imponerse en una pintura siempre dominada por el equipo griego. La sequía anotadora en algunos tramos de la segunda mitad, como en un tercer cuarto muy similar al ocurrido en Grecia hace una semana, obligaron a los de Sito Alonso a forzar la maquinaria en el tramo decisivo.

De hecho, a ocho minutos para el final, el UCAM perdía por cuatro de diferencia en el marcador (63-67), lo que le obligaba a tener que levantar una diferencia aún mayor. Lo consiguió por mediación de DeJulius, pero no fue suficiente en un día en el que no pudo contar con una pieza importante en su juego como Dylan Ennis, debido a una artritis postraumática en ambas muñecas, y varios jugadores que no pudieron sumarse a la anotación y que eso también se echó en falta con tan solo 13 puntos del banquillo.

El Palacio, entregado

Con un Palacio entregado desde los primeros minutos, el UCAM Murcia aguantó el arreón de un PAOK que esquivó cualquier miedo escénico. El conjunto universitario respondió a cada canasta anotada por el conjunto griego, con Kelan Martin y Jonah Radebaugh muy acertados junto a DeJulius tomando temperatura en el juego. A los cinco minutos el marcador continuaba igualado (12-13) y los de Sito Alonso buscaban encadenar buenas defensas y ataques.

Sin embargo, los visitantes no cesaron en el intercambio de canastas y se mantuvo siempre la igualdad a la vez que crecía la tensión en cada lucha (18-19). Una gran acción de Cate en la pintura permitió al UCAM tomar la iniciativa de nuevo en el marcador a falta de un minuto para acabar el cuarto (20-19) y así se cerró este periodo.

DeJulius pone los quilates

Un triple de Forrest sirvió para abrir el segundo cuarto e intentar dinamitar el partido cuanto antes, pero igualó rápidamente el PAOK (23-23). El conjunto griego no le perdía la cara al partido, todo lo contrario. De hecho, era un experto en moverse con el marcador ajustado. Un marcador del que intentó despegarse el UCAM con dos acciones de Cate. Y es que el pívot, después de un par de jugadas con dudas, enlazó dos tiros de media distancia para adelantar a los suyos (28-27). Comenzaba a carburar el cuadro de Sito Alonso atrás y DeJulius tiró de quilates en varias acciones ofensivas. Ante la baja de Ennis, el entrenador Sito Alonso apostó por nueva variantes en la rotación, con el base norteamericano y Forrest juntos más tiempo, o con Falk de escolta.

No obstante, no servía para tomar algo de ventaja antes del descanso con los dos equipos en bonus (40-37). La tercera falta del jugador sueco complicó algo más el guion, pero fue entonces cuando el UCAM vivió su mejor momento. Consiguió frenar al PAOK con varias defensas exitosas y Kelan Martin reventó el Palacio a un minuto para el descanso (44-37). El UCAM contaba con los siete puntos que necesitaba para pasar, y pudo conservarlos con un triple sobre la bocina que levantó a toda la grada (47-40).

Un marcador acordeón

El objetivo del UCAM era mantener esta renta durante veinte minutos y se puso manos a la obra. Trató de defender más la pintura, donde el PAOK lograba sacar más rédito, y un tapón de Cate sobre Tyree sirvió para que el marcador no se moviera durante los primeros dos minutos de este cuarto (47-40). Pero fue el equipo griego el primero en mover ficha por mediación de Omoruyi. Porque dos tiros libres, otra acción bajo el aro y un lanzamiento a canasta lo apretó todo de nuevo para obligar a pedir tiempo muerto a Sito Alonso tras un 0-6 de parcial (47-46).

Consiguió reaccionar el UCAM en una contra con DeJulius añadiendo más puntos a su casillero y esa fue la chispa que necesitaba. Fue entonces cuando los universitarios apretaron los dientes atrás y volvieron a estirar el marcador con un parcial de 6-0 para dejarlo todo como estaba tras convertir Cacok debajo del aro (53-46). El partido se volvió más caliente en estos minutos y Radebaugh, uno de los que menos le quema el balón, reventó al Palacio con un triple ante el intento de reacción del conjunto griego (58-51). Tenía que lidiar también ahora el UCAM con la tercera falta de Cacok, pero el pívot activó su modo anotador. Pero volvió el intercambio de canastas, y con el partido algo más roto era el escenario perfecto para el PAOK (63-60).

Exhibición de DeJulius

Tuvo que animar al Palacio a los suyos tras un 0-5 de salida en un último cuarto que silenció Beverly con un triple (63-65). Restaban ocho minutos para el final y el UCAM todavía tenía todo por hacer. Por eso, Sito Alonso se vio obligado a cortarlo con tiempo muerto rápidamente al incrementarse la renta visitante (63-67). Fue entonces cuando DeJulius decidió cambiar otra vez el partido. El base se sacó de la chistera una canasta DeJulius en la que arañó el adicional y en otra buena acción pisando la pintura consiguió siete puntos en un pestañeo (70-67).

El Palacio volvió a recuperar la fe y el UCAM su fortaleza defensiva. Una fuerza que hizo por estallar de alegría a la afición con otro triple del base para alcanzar los 31 puntos en su casillero particular tras 34 minutos y empatar la semifinal (73-67). Pero es que la exhibición fue aún mayor porque la locura llegó al pabellón murciano. El base añadió siete puntos más a su cuenta en otro intervalo corto de tiempo, 17 puntos en este tramo, todos los del UCAM hasta entonces en el último cuarto ante un PAOK ya impotente por las acciones del base que dispararon el marcador hasta los 11 de ventaja (80-69). Radebaugh, desde el triple, se sumó a la fiesta del norteamericano, aunque fue entonces cuando el equipo griego logró reaccionar con un parcial de 3-11 que tuvo que cortar entonces Sito Alonso a dos del final (83-80). Tocaba defender y el UCAM lo conseguía, pero la lucha por el rebote no le beneficiaba, con varios palmeos perdidos, hasta que Radebaugh salió a la contra (85-80).

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A punto de forzar la prórroga

Todo podía pasar a 40 segundo del final, donde Malvin consiguió anotar un triple tras varios desaciertos de nuevo en el rebote. Lo consiguió devolver rápidamente DeJulius para dejarlo todo como estaba, pero tan solo restaban ya 8 segundos (88-83). Aún así, el UCAM tuvo en sus manos poder vivir una noche histórica llevando el partido a la prórroga. Los tiros libres convertidos por Tyree, tras una falta rápida, llevaron a Sant-Roos a sacar una falta de tres puntos para forzar la prórroga con un tiro inverosímil. Tenía tras oportunidades para igualar la eliminatoria con el 88-85. Pero el alero falló el primero y se esfumaron todas las opciones. Anotó el segundo y trató de sacar petróleo con el fallo del tercero, pero el rebote y la celebración acabaron siendo el PAOK (89-85).