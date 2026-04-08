Baloncesto
Semifinal FIBA Europe Cup: UCAM Murcia - PAOK, en directo
Sigue cuarto a cuarto el encuentro que está disputando el conjunto universitario en el Palacio y que puede darle su primera final europea
En directo: UCAM Murcia - PAOK (20.30 horas, Popular TV)
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*El conjunto universitario necesita vencer por siete puntos de diferencia para alcanzar la final tras caer en el partido de ida (79-73).
- Consulta las estadísticas del partido
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