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Semifinal FIBA Europe Cup: UCAM Murcia - PAOK, en directo

Sigue cuarto a cuarto el encuentro que está disputando el conjunto universitario en el Palacio y que puede darle su primera final europea

David DeJulius, del UCAM Murcia, durante un partido de la FIBA Europe Cup en el Palacio.

David DeJulius, del UCAM Murcia, durante un partido de la FIBA Europe Cup en el Palacio. / Juan Carlos Caval

José Pablo Guillén

José Pablo Guillén

En directo: UCAM Murcia - PAOK (20.30 horas, Popular TV)

  • ÚLTIMA HORA: Dylan Ennis, el descarte en la convocatoria al sufrir una artritis postraúmatica en ambas muñecas de sus manos

*El conjunto universitario necesita vencer por siete puntos de diferencia para alcanzar la final tras caer en el partido de ida (79-73).

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