El murciano Álex Hernández anuncia su retirada como jugador de baloncesto

Solo dos jugadores de la Región de Murcia, Fran Murcia y Pedro Fernández, han jugado más partidos en ACB que Alejandro Hernández Maiquez (Murcia, 12 de febrero de 1990), un base que acaba de anunciar a sus 36 años de edad la retirada del baloncesto profesional. Su última etapa fue en el Coruña, donde estuvo cuatro campañas y era el capitán en el único ascenso del conjunto gallego a la máxima categoría -este curso está a punto de lograr el segundo-. Base formado en el CB San José de la Vega, que pasó solo una temporada, en alevines, por el CB Murcia, ha concluido su carrera con 194 partidos en ACB y 201 en LEB Oro. Es decir, casi 400 encuentros en el baloncesto profesional español, a los que hay que sumar los que disputó con el Alytus Dzukija lituano y el Stelmet Zielona Gora polaco, con el que tuvo la oportunidad de jugar la Basketball Champions League.

Hernández, que fue campeón de Europa sub-16 con la selección española, salió de Murcia con 15 años para incorporarse a la cantera del FC Barcelona, con el que debutó en el primer equipo con 17. Pero la mayor parte de su trayectoria deportiva la desarrolló en Manresa, donde estuvo de forma consecutiva seis temporadas, desde la 2010-2011 hasta la 2015-2016. Solo jugó en una ocasión en su tierra, en LEB Oro con el Real Murcia.

Jugador de club, estudió ADE y tiene el título de entrenador nacional. Casado con Ana, quien también jugó al baloncesto, tiene dos hijos que ya hacen sus pinitos en un deporte de la canasta al que pretende seguir vinculado.

En redes sociales ha publicado la siguiente carta:

“Escribo estas palabras para anunciar que me retiro como jugador profesional de baloncesto.

Más que una despedida, quiero aprovechar estas líneas como agradecimiento a los muchos que me han ayudado a cumplir algunos de los sueños que tenía de niño.

Álex Hernández, en el partido del Leyma Coruña contra el MoraBanc Andorra / ACB Photo

Gracias al FC Barcelona por confiar en mí cuando tenía 15 años para unirme a su cantera y por hacerme debutar en el baloncesto profesional con 17. Igualmente, mi agradecimiento al CB Cornellà, Bàsquet Manresa, Alytus Dzukija, Stelmet Zielona Gora, CB Imprenta Bahía San Agustín, Real Murcia Baloncesto y Leyma Básquet Coruña por contar conmigo para vuestros proyectos. Mi gratitud, también, a todas sus aficiones por el cariño y el respeto que me habéis mostrado; ha sido un lujo jugar ante vosotros.

Quiero hacer una mención especial al club que me formó, el CB San José de la Vega (actualmente A. D. Costera Sur), un club humilde de la Región de Murcia con grandes valores. Gracias por animarme a perseguir mi sueño y por transmitirme principios que he tratado de aplicar a lo largo de mis más de 17 años como profesional. Hago extensivo este agradecimiento a la Federación Murciana de Baloncesto y a la FEB, ya que tuve el honor de representarlas en categorías inferiores.

Me siento afortunado de haber compartido tantos años con tan buenos profesionales: jugadores, entrenadores, ayudantes, fisioterapeutas, preparadores físicos, doctores, delegados, directivos, personal de oficina, árbitros, prensa… Gracias a todos por los buenos momentos y por todo lo que me habéis aportado.

Álex Hernández defiende a Carlos Cabezas en un partido Manresa-UCAM Murcia / Efe

Del mismo modo, quiero agradecer a los profesionales externos a los clubes que, en momentos puntuales, me han echado una mano, así como a todos aquellos con los que he entrenado y que me han ayudado durante los veranos a lo largo de estos años. También quiero destacar al equipo humano de Fremap A Coruña por su incansable esfuerzo y dedicación con mi última lesión. Gracias de corazón a todos por vuestro trabajo y vuestro tiempo.

Mi agradecimiento a mis agentes, Pere y Juan Pablo, así como al resto del equipo de You First, quienes me han acompañado desde que firmé mi primer contrato profesional hace ya más de 17 años. Gracias por guiarme y ayudarme en todo lo necesario durante esta etapa.

A mis padres y a mi hermano, José Carlos: gracias por iniciarme en este deporte que tanto me ha dado y por apoyarme en los momentos buenos y en los no tan buenos. Gracias por estar ahí en cada instante. Ahora que soy padre, entiendo perfectamente lo difícil que fue para vosotros dejarme marchar a Barcelona con 15 años. Gracias de corazón por todos los sacrificios que habéis hecho.

De igual manera, gracias al resto de mi familia y amigos. Vivir lejos de Murcia durante tantos años me ha hecho perderme muchos momentos con vosotros, pero quiero que sepáis que siempre os he tenido muy presentes y os he sentido muy cerca.

Y, por último, a mi compañera de viaje y de vida. Gracias, Ana, por ser mi apoyo en todo momento y por no dudar en acompañarme a lo desconocido. Me has hecho mejor en todos los sentidos y me has ayudado a disfrutar de esta etapa al máximo. Gracias también por regalarme mis dos mayores tesoros: Álex Jr. y Bruno. Ellos han sido mi energía para seguir luchando en estos últimos años, cuando en ocasiones pensaba que ya no podía más. Veros disfrutar de cada partido y de cada momento es con lo que me quedo. Espero que tengáis buenos recuerdos de esta aventura que termina. ¡Os quiero!

Me siento un privilegiado por haber disputado ligas de tanto nivel, competido contra grandes rivales y haberme dedicado tantos años al deporte que me apasiona. Pero, sobre todo, lo que más feliz me hace es pensar en las amistades que he hecho tanto dentro como fuera de la cancha.

Como he dicho anteriormente, cumplí algunos de los sueños de aquel niño que iba a ver a su hermano entrenar mientras esperaba tener la edad para apuntarse a la escuela de baloncesto y que jugaba cada tarde de verano en “las pistas de La Torre”, pero aún me quedan muchas metas que perseguir y cumplir…

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