El Mercantil pinta de negro el futuro de Felipe Moreno en el Real Murcia

El Juzgado de lo Mercantil se ha quedado sin recursos para salir una vez más al rescate del Real Murcia. Si el pasado mes de enero tiró para atrás la petición del Málaga de declarar el concurso necesario en la entidad murcianista, dando prioridad a la solicitud de homologación de un segundo Plan de Reestructuración; en esta ocasión, María Dolores de las Heras, titular de dicho tribunal, ya no ha encontrado fórmulas para validar los continuos desatinos de Higinio Pérez, abogado de la entidad murcianista.

Cerrada la puerta a un nuevo Plan de Reestructuración en este 2026, el Mercantil ha decidido dar prioridad a la petición del Málaga de declarar el concurso necesario en el Real Murcia, un proceso que, de salir para adelante, apartaría a Felipe Moreno de la gestión del club murcianista, dando todo el control a un administrador concursal, que se encargaría de negociar con los acreedores y de dar preferencia al pago de la deuda para garantizar la viabilidad de la entidad centenaria.

Higinio, otra vez señalado

Será el próximo 7 de noviembre cuando se empiece a determinar en qué situación quedará Felipe Moreno al frente del Real Murcia, aunque, después del último auto del juzgado, el futuro del cordobés pinta muy negro, y más si sigue confiando su destino a un Higinio Pérez tan señalado en los juzgados que hasta De las Heras no duda en cuestionar en cada uno de sus escritos.

En esta ocasión habla de improvisación y de contradicciones, rechazando el nuevo intento de Plan, un Plan que solo era un refrito del que solo unos días antes había sido tirado para atrás al no considerarse válido que este fuera presentado por dos acreedores, curiosamente Hause La Fuente, empresa de Felipe Moreno, y otra sociedad del propio abogado murcianista. Eso sí, acepta el nombramiento de un nuevo experto concursal, aunque éste queda atado de pies y manos al no poderse iniciar un nuevo proceso de reestructuración.

Agotada ya la paciencia del Mercantil, parece que el Real Murcia queda abocado al concurso necesario. Y es que solo un milagro evitaría que el club grana saliera ganador de esta batalla.

Aunque el juzgado ha citado a las partes a una vista, algo habitual en este tipo de procedimientos, en esa cita los responsables del Real Murcia tendrán que demostrar la viabilidad económica de un club que, según el propio Felipe Moreno, ya tiene una deuda que alcanza los 27 millones de euros. De hecho, el propio presidente, en la rueda de prensa del 11 de marzo, no dudaba en mostrarse sobrepasado, hablando de que «esto no hay por dónde cogerlo» y reconociendo que tiembla cada vez que aparece una nueva deuda.

Y si Felipe Moreno no sabe por dónde cogerlo, veremos a ver cuál es la estrategia que diseña Higinio Pérez en los próximos meses para convencer al juzgado de que el Real Murcia no está en situación de insolvencia, como determina el Málaga, uno de los acreedores afectados por los imagos y que ha impulsado la declaración de concurso. Aunque, en los próximos días, otros acreedores también podrían personarse en la causa.

Una defensa con rotos

Deberá defender el Real Murcia su solvencia y lo deberá hacer mucho mejor que en el escrito de oposición presentado hace unos días por Higinio Pérez en los juzgados. Porque esa defensa tiene tantos rotos que el propio Mercantil habla de contradicciones.

Y es que cada movimiento planteado por el abogado murcianista acaba siendo más disparatado que el anterior. Como ha ocurrido esta vez con su idea de depositar en los juzgados 120.000 euros -justo lo que se adeuda al Málaga- para demostrar que el Real Murcia tiene capacidad económica para pagar, negando así la insolvencia. Lo gracioso es que esos 120.000 euros solo serían 0,46% de la deuda total de la entidad -27 millones según el último dato dado por Felipe Moreno-.

Cada vez más impagos

Y es que no hay que olvidar que el club grana está otra vez en el punto de mira de Hacienda, que le reclama hasta cuatro millones de euros por intereses históricos; y tampoco ayuda a presentar al Real Murcia como una entidad solvente si en Nueva Condomina se acumulan en los últimos meses varias reclamaciones judiciales por los continuos incumplimientos de los contratos a entrenadores y jugadores despedidos sin pagarles lo firmado. Juicios que están pendientes y en los que el Real Murcia tiene más que perder que ganar.