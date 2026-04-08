El Jimbee Cartagena ya conoce su camino en la Final Four de la Copa del Rey

El Jimbee Cartagena ya conoce el nombre de su rival en la Final Four de la Copa del Rey de fútbol sala. El sorteo celebrado este miércoles 8 de abril en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha deparado un enfrentamiento entre el conjunto cartagenero y el Viña Albali Valdepeñas en las semifinales del torneo del K.O., que se disputarán el próximo sábado 23 de mayo en el Pabellón Multiusos de Cáceres. La hipotética final, de clasificarse los pupilos de Duda, tendría lugar al día siguiente, el domingo 24.

Aunque no hay rival sencillo en esta fase de la competición, a priori le ha tocado al Jimbee Cartagena el rival más asequible, ya que las otras opciones eran el equipo de mayor presupuesto de la competición y el reciente campeón de la Copa de España de fútbol sala. Eso sí, la igualdad será máxima.

El cuadro azulón manchego, que accedió a la Final Four tras superar en los penaltis al Noia Portus Apostoli en un electrizante partido que concluyó 4-4 en el tiempo reglamentario, será el obstáculo que deberá sortear el Jimbee Cartagena para alcanzar la gran final. Por su parte, los cartageneros llegan a la fase decisiva del torneo, avalados por la contundente goleada que protagonizaron en los cuartos de final frente a un histórico del fútbol sala nacional como el Movistar Inter, al que derrotaron por un apabullante 7-2 que dejó sin argumentos al conjunto madrileño.

Encuentro de liga entre Jimbee y Valdepeñas / Iván Urquizar

En la otra semifinal, el Jaén Paraíso Interior, que se impuso a Ribera Navarra por 5-3, se verá las caras con un Barça de fútbol sala que arrolló al ElPozo Murcia por 1-7 en uno de los resultados más llamativos de la ronda de cuartos.

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La Final Four de Cáceres se perfila así como un evento de máximo nivel. Para el Jimbee Cartagena, la cita extremeña representa una oportunidad inmejorable de escribir una nueva página dorada en su historia, ya que no tiene este título en su haber y la afición cartagenera ya tiene marcada en rojo en el calendario la fecha del 23 de mayo.