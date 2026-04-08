Baloncesto
El Hozono Jairis visita al Joventut con ánimo de revancha
Un triple de Laia Lamana condenó a las de Alcantarilla en el choque de la primera vuelta
Efe
El Hozono Global Jairis Alcantarilla, cuarto clasificado de la Liga Femenina Endesa de baloncesto tras ganar el sábado por un contundente marcador de 75-48 al Cadí La Seu ilerdense, se enfrentará hoy a otro equipo catalán, el Joventut de Badalona, dentro de la vigésimo séptima jornada del campeonato y con cierto ánimo de revancha.
El encuentro, fijado para las ocho de la tarde en el Palau Municipal d’ Esports de Badalona, lo afrontará el cuadro entrenado por Bernat Canut fortalecido por su trayectoria liguera -16 victorias y 10 derrotas- y también por lo hecho recientemente en la Copa de la Reina, en la que fue subcampeón cayendo por 70-65 en la final ante el potente Valencia Basket.
A las de Alcantarilla les aguarda otro encuentro exigente, éste fuera de casa, ante un rival que pelea por la permanencia en la máxima categoría y que es el duodécimo con un 9-17, estando sólo un triunfo por encima del descenso pero teniendo a cuatro rivales por detrás suya en la clasificación.
Las verdinegras ganaron el sábado por 69-67 al Perfumerías Avenida de Salamanca y ese resultado precisamente permitió al Jairis escalar un puesto para colocarse cuarto en la tabla.
El choque tendrá un marcado carácter de ajuste de cuentas pasadas por lo que pasó entre estos equipos en la primera vuelta, en el duelo disputado en el pabellón Fausto Vicent el 4 de octubre de 2025 dentro de la jornada inaugural y en el que se impuso la Penya por 57-58 con un triple sobre la bocina de la visitante Laia Lamana. Ese desenlace se produjo cuando el Jairis ganaba por dos y tenía la posesión de balón a falta de diez segundos.
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