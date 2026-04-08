Un FC Cartagena de urgencias y soluciones

El Fútbol Club Cartagena ha vuelto a ganar. Cuando parecía que se le había olvidado cómo sumar de tres en tres, el cuadro albinegro ha cosechado dos victorias consecutivas que le han metido de lleno en la pelea por el play off. Lo más curioso de esta buena racha es que ha llegado en el momento más complicado de la temporada: después de cuatro partidos sin conocer la victoria y en medio de una plaga de lesiones que ha obligado al entrenador a tirar de imaginación. Íñigo Vélez no sólo ha superado el mal trago, sino que ha logrado un rendimiento mayor del esperado.

En los últimos dos partidos, frente al Sanluqueño en casa y contra el Torremolinos a domicilio, el FC Cartagena ha tenido grandes dificultades para completar su convocatoria. En la trigésima jornada, Vélez sólo tuvo disponibles a dieciséis futbolistas del primer equipo, mientras que, una semana después, fueron dieciocho los que viajaron a Málaga. Hasta doce jugadores han causado baja por un motivo o por otro en este tramo, llevando a la plantilla albinegra al límite de sus posibilidades.

El central Marco Carrascal, lesionado al inicio de la temporada, era el único que se mantenía en la enfermería hasta que comenzó a tener compañía indeseada. Dani Perejón y Nil Jiménez, un lateral de cada costado, cayeron lesionados con la misma dolencia en los isquiotibiales. Mientras Marc Jurado y Nacho Martínez se mantuvieran sanos, no había problema para mantener el tipo en las bandas. El problema ha estado en las tarjetas. El primero se fue expulsado contra el Madrileño y no pudo estar frente al Sanluqueño y el segundo acumuló su segundo ciclo de amonestaciones para caerse del partido en Torremolinos.

De cuatro laterales en la plantilla, Íñigo Vélez sólo podía contar con Nacho en la banda izquierda, pero la derecha estaba huérfana. Hora de buscar soluciones. Benito Ramírez, que ha pasado la mitad de su carrera como carrilero, podía haber cubierto el lateral de no haber sido por su lesión en Alcalá de Henares. Y Eneko Ebro, central con polivalencia para el carril, también cayó lesionado durante esa primera semana. Sin solución a la vista, Vélez dibujó una nueva posición para el centrocampista Edgar Alcañiz.

«Nunca había jugado de lateral y creo que lo superé», declaró el futbolista cedido por el Levante tras su buena actuación. Nadie había imaginado esa solución antes del partido, ni siquiera él mismo, sin embargo, fue todo un acierto. Alcañiz completó los 90 minutos, ganó más de la mitad de los duelos, recuperó el balón en nueve ocasiones y sólo fue superado una vez en la victoria contra el Sanluqueño.

Fue la primera de las invenciones exitosas de Íñigo Vélez, que se vería obligado a repetir a la semana siguiente con Marc Jurado de vuelta, pero Nacho Martínez fuera de la convocatoria en la izquierda. Entonces apareció Ander Martín para subir la apuesta. El extremo izquierdo retrasó su posición a la defensa para ser determinante en Torremolinos. Sin apuros atrás y con llegada para dar la asistencia del único gol del partido.

Segundo éxito del entrenador albinegro ante una situación de urgencia en dos semanas donde también faltaron Imanol Baz, Pablo de Blasis y Pablo Larrea. También suplió el técnico esas bajas con la aparición de figuras sin minutos como Aridane Hernández, el propio Larrea o Alejandro Fidalgo. Todas ellas con buenas sensaciones.

Sigue la plaga

La mala suerte del FC Cartagena con las lesiones parece tener continuidad. Jean Jules, el futbolista albinegro más destacado desde su llegada en invierno, se ha visto obligado a parar. El camerunés se echó al suelo a la hora de partido en El Pozuelo acusando una lesión muscular y se perderá el próximo mes de competición tal y como parece confirmar el parte médico del club. «Jean Jules sufre una lesión en el cuádriceps del muslo izquierdo, causada durante el último encuentro liguero disputado en Torremolinos».

Incluso más desgraciada es la lesión de Rubén Serrano, que sufrió un golpe en el pómulo y fue trasladado de urgencia a un hospital malagueño durante el partido. Su dolencia, que apunta a una rotura del hueso de la cara, también le tendrá cuatro semanas sin poder participar. «Tras realizarle las pruebas oportunas en los hospitales cercanos a Torremolinos, el central onubense recibió el alta y se mantiene en reposo, y a la espera de poder ser intervenido, cuando baje la inflamación de la zona afectada».

Noticias relacionadas

Un respiro

Después de esta plaga, puede respirar un poco el Cartagena y su entrenador con el regreso de Dani Perejón y Nil Jiménez. El primero ya estuvo en Torremolinos, aunque no jugó. Y el segundo será parte de la próxima convocatoria frente al Antequera en casa. Tiene de nuevo a los cuatro laterales disponibles el técnico vasco.