Ajedrez, bolas chinas y trampas: Netflix estrena un documental sobre el escándalo de Niemann y Magnus Carlsen

Unas bolas chinas, un tuit y un vídeo de Mourinho en YouTube desataron uno de los escándalos más sonados de la historia del ajedrez. Magnus Carlsen, el genio del tablero, acusaba al desaliñado Hans Niemann de hacer trampa en la partida en la que le había batido en el torneo de Sinquefield. El morbo de una polémica que ha seducido a Netflix para desembarcar en el ajedrez con el documental 'Untold: Chess Mates', que examina el escándalo sobre la victoria de Niemann sobre Carlsen en St. Louis (Missouri) en 2022.

Las sospechas de Carlsen y la retirada

El día después de perder con el estadounidense, el noruego se retiró de la Copa Sinquefield y denunció un comportamiento extraño de Niemann sin aportar más pruebas que sus sospechas. La noticia de la retirada llegó a Niemann a través del mensaje de su amigo Amin Tabatabaei, el ajedrecista iraní. Un tuit del noruego abrió la puerta a las teorías conspiranoicas: "Me he retirado del torneo. Siempre he disfrutado jugando en el @STLChessClub y espero volver en el futuro". Adjuntaba en el vídeo del entrenador de fútbol portugués con una frase muy controvertida que pronunció en su día: "Prefiero no hablar. Si hablo, me meto en un buen lío. En un buen lío. Y no quiero meterme en un buen lío". El resto fue un tsunami que arrasó a Niemann, quien terminó excluido de chess.com, cuyo fundador, Danny Rensch, había comprado una empresa de Magnus para fusionarse con él.

Las redes sociales comenzaron a hablar de cómo que había hecho trampas Niemann, y la hipótesis más celebrada fue la que apuntaba a que se ayudó de unas bolas chinas. En realidad, Hans nunca debió sentarse a jugar aquella partida ante Carlsen. Pero fue incluido a última hora como sustituto del inicimitable Richard Rapport, por entonces 16 del ránking mundial, al que las restricciones de la pandemia no permitieron jugar. El estadounidense era el jugador peor clasificado del torneo y además arrastraba una controvertida fama en el circuito. Habitaciones destrozadas en hoteles, tipo mal hablado, desplantes a rivales y organizadores... Una especie de 'enfant terrible' que nunca hizo gracia a Carlsen ni al mundo del ajedrez.

Sin embargo, nadie fue capaz de probar ni una sola de las acusaciones de Magnus. Un troll profesional de internet lanzó la teoría de las bolas chinas, perlas anales, masajeadores de próstata... Y Niemann incluso se vio obligado a conceder una entrevista a Piers Morgan, el mismo personaje sospechoso que entrevistó a Luis Rubiales tras el escándalo del beso no consentido a Jennifer Hermoso, para desmentir esa teoría: "Nunca he usado bolas chinas en el ajedrez". Sin embargo, ya era demasiado tarde. La sospecha estaba instalada en el imaginario colectivo y el uso de las bolas chinas como coartada parecía una teoría suficientemente convincente como para que no fuese cierta. Hans se vino abajo: "Los medios me atacaron y mi confianza se derrumbó. Aunque lidiar con toda esa presión que cayó sobre mí me ayudó en mi periodo de aprendizaje".

Posteriormente, Niemann respondió a un informe de la plataforma Chess.com, líder en el ajedrez online, donde se le señalaba como "probable tramposo" en más de 100 partidas por internet entre 2015 y 2020. Hans había admitido esas trampas en partidas de ajedrez online entre los 12 y los 16 años. "Eran partidas sin sentido, algo infantil. No había dinero de por medio", confesó el ajedrecista de San Francisco. Pero una investigación de Chess.com concluyó con un informe de 72 páginas en el que se concluía que Niemann "era inocente". El estadounidense puso una demanda reclamando 100 millones de euros a la plataforma y a Carlsen y el asunto se zanjó con un acuerdo extraoficial, además del reintegro de Niemann en la plataforma de ajedrez online. Y con el paso del tiempo Carlsen volvió a sentarse ante Hans para enfrentarse presencialmente a él.

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La controversia generó tanto escándalo que ha provocado el interés de 'Netflix' para realizar este documental sobre el desencuentro entre Niemann y Carlsen. No es el único contenido que se ha generado, porque el próximo 2 de junio se publicará el libro de Ben Mezrich, 'Jaque mate: Genio, mentiras, ambición y el mayor escándalo del ajedrez'.