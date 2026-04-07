El UCAM se apoya en los números para soñar con la remontada

Hoy es un día muy bonito en la ciudad de Murcia. El Bando de la Huerta reúne a miles de personas por las calles de la capital de la Región en un ambiente festivo, tradicional y murciano. El UCAM Murcia siempre ha estado muy cerca de todas las fiestas y eventos consiguiendo un ambiente de cercanía y de identificación con la afición. Eso provoca que muchos de los que hoy disfruten de la fiesta mañana estén con su bufanda y su camiseta listos para animar y empujar a su gente para poder vivir lo que nunca antes ha ocurrido en el baloncesto regional. A partir de las 20:30 horas, el Palacio de los Deportes de Murcia tiene una cita con la historia. El UCAM Murcia disputará uno de los encuentros más trascendentes de su trayectoria como club: el partido de vuelta de las semifinales de la FIBA Europe Cup, con la primera gran final europea de su historia como premio para quien supere la eliminatoria. Enfrente, el PAOK de Salónica, un rival de entidad contrastada y con arraigo histórico en el baloncesto continental.

Lo que se vivió en Salónica hace unos días fue baloncesto griego en su estado más puro. Graderías entregadas desde el primer minuto, un ambiente vibrante y enérgico que recordó a los mejores tiempos del baloncesto helénico, con una afición volcada que empujó a su equipo, pero también lo que no se quiere ver en el baloncesto cuando se traspasan ciertos límites y se traspasaron. El PAOK, con la complicidad de su público para hacerse, se llevó una victoria que le otorga una renta de seis puntos de cara a la vuelta: 79-73 fue el marcador final. Seis puntos de desventaja. Una remontada necesaria. Un reto mayúsculo, pero no imposible, como demuestran los datos con una claridad que pocas veces se da en el deporte.

El PAOK sufre fuera de casa

El análisis estadístico de la temporada del PAOK de Salónica arroja una conclusión inequívoca: el conjunto griego es un equipo radicalmente diferente según juegue en su cancha o tenga que desplazarse. Y eso, para el UCAM Murcia, es una información de un valor incalculable.

A lo largo de esta temporada, el PAOK ha disputado un total de 39 partidos. Los dos primeros los afrontó en campo neutral, concretamente en Samokov, dentro de la fase previa de la Champions, donde sus registros fueron dispares: victoria por doce puntos ante el Derby en la primera ronda, y derrota por diecinueve ante el Bursasport turco en la siguiente que le dejó fuera. Un equilibrio frágil que ya apuntaba maneras. A partir de ahí, el cuadro de Salónica jugó 19 partidos como local y 18 como visitante, y las diferencias entre unos y otros son más que elocuentes.

En casa, el PAOK ha firmado 15 victorias y solo 4 derrotas. Eso significa que únicamente el 26 por ciento de sus encuentros en su feudo acabaron con resultado negativo. Un porcentaje aceptable, que refleja la solidez de un equipo respaldado por su público y por la inercia de jugar en casa. Sin embargo, cuando abandona Salónica y tiene que competir en territorio rival, el escenario cambia de manera drástica. Como visitante, el porcentaje de derrotas asciende hasta el 36,84 por ciento, es decir, más de uno de cada tres partidos acaba en derrota. Una diferencia de más de diez puntos porcentuales que no es casual ni anecdótica: es una tendencia clara, medible y repetida.

Pero hay un dato que va más allá de los porcentajes y que resulta especialmente relevante de cara al partido de mañana. De las ocho derrotas que ha encajado el PAOK lejos de su pabellón —siete actuando como visitante y la de Samokov— solo en una de ellas el margen fue inferior a seis puntos. Fue en la jornada 22 de la liga griega, cuando perdió 75-70 ante el Peristeri, con una diferencia de apenas cinco tantos. En todos los demás casos, el margen de derrota fue de siete puntos o más. Dicho de otro modo: si alguno de esos resultados se repitiera mañana en el Palacio de los Deportes, el UCAM Murcia estaría en la final.

Conviene, además, contextualizar el nivel competitivo de la liga griega para entender mejor estos números. A diferencia de la Liga española, donde la diferencia entre grandes y pequeños, siendo notable, resulta más contenida, la competición helena presenta una brecha económica y de nivel entre los clubes de élite y el resto significativamente más pronunciada. Cuando el PAOK se ha enfrentado a equipos de nivel similar al UCAM Murcia fuera de casa, la historia ha sido bien distinta.

El Palacio, un bastión

Si los números del PAOK fuera de casa invitan al optimismo desde la perspectiva murciana, los registros del UCAM Murcia como local en el Palacio de los Deportes directamente alimentan la ilusión. Porque el conjunto universitario ha convertido su cancha en uno de los escenarios más hostiles para los visitantes.

En los 19 partidos que el UCAM ha disputado en el Palacio a lo largo del curso, ha ganado 17 y solo ha perdido en dos ocasiones, ante el Breogán por 83-96 y frente al Real Madrid, que se llevó el triunfo por 80-91. Fuera de esas dos excepciones, el Palacio fue terreno exclusivamente universitario. Y lo que es más significativo: todos los partidos de la FIBA Europe Cup disputados en Murcia acabaron con victoria local.

El detalle más llamativo de cara a esta eliminatoria es el siguiente: de esas 17 victorias como local, en 14 de ellas el margen obtenido hubiera sido suficiente para remontar los seis puntos de desventaja frente al PAOK. Solo en tres ocasiones el resultado no habría alcanzado: ante Baskonia y Lublin, que perdieron por cinco puntos; y ante el Zaragoza, cuya derrota por seis puntos habría llevado el enfrentamiento a la prórroga. En el resto de casos, el UCAM ganó con suficiente margen. La estadística no puede ser más elocuente.

Mañana es el día

Los números, por sí solos, no ganan partidos. Pero los datos sirven para sostener la convicción, para alimentar la fe y para dar argumentos sólidos a quienes mañana llenarán el Palacio de los Deportes con la esperanza de vivir un momento histórico.

Noticias relacionadas

El PAOK de Salónica llega a Murcia y no estará solo, pero no tendrá el abrigo de un pabellón lleno a su favor, sin el calor de esa afición griega que, en el partido de ida, fue el sexto jugador sobre la cancha. Llega a una ciudad que vive sus semana más bonita del año, que respira baloncesto, a un pabellón que esta temporada solo ha conocido la derrota en dos ocasiones, ante un equipo que ha convertido su casa en un auténtico fortín y que está haciendo historia tanto en la competición doméstica como en la continental. Los datos confirman que el conjunto universitario tiene muchas opciones de dar la vuelta a la eliminatoria, le toca demostrarlo. La cita con la historia es mañana, a las 20:30.