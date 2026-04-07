Rebaja en las entradas: Al Real Murcia le gusta jugar con fuego

Da la casualidad que el Real Murcia ha empezado a sacar los pies del descenso cuando su afición ha dado un paso atrás. Curiosamente en el partido con menos público en la grada, los de Curro Torres consiguieron romper una racha de diez jornadas sin ganar. Y curiosamente cuando se empezó a asumir la realidad, dejando de insistirse en el play off, una bocanada de aire fresco ha entrado en los pulmones de los murcianistas.

Pero no está dispuesto Felipe Moreno a favorecer ese mar en calma con vistas a un final de curso en el que primero hay que confirmar la permanencia y posteriormente comprobar si es posible el milagro de alcanzar el play off, porque apenas horas después de celebrarse la victoria ante el Atlético Madrileño, la tercera consecutiva, el Real Murcia ya había lanzado una promoción de entradas para el partido ante el Antequera en Nueva Condomina.

Hacer taquilla, lo primero

Aunque ese choque no se jugará hasta el viernes 17 de abril, aunque el sábado toca una cita fundamental frente al Nástic de Tarragona en la Nou Estadi, en las oficinas de Nueva Condomina han vuelto a demostrar que les gusta jugar con fuego. Y es que han vuelto a anteponer el hacer taquilla a los intereses deportivos. Porque, pese a que el equipo saca su peor cara cuando los datos de asistencia suben, Felipe Moreno ha decidido aprovechar esta especia de resurgir para conseguir los que pueden ser los últimos ingresos de una temporada que está a mes y medio de llegar a su fin y en la que todavía quedan por pagar hasta tres nóminas.

Por eso, en el día de ayer, el Real Murcia lanzaba una promoción por la que los abonados del club podrán retirar entradas a cinco y tres euros. Esos mismos socios que no hace mucho, concretamente en el derbi ante el FCCartagena, tuvieron que rascarse el bolsillo para ver a su equipo frente al eterno rival, ahora podrán llevar a familiares y amigos al estadio a un precio reducidísimo. Y es que el público general, a través de un abonado, podrá adquirir entradas a cinco euros para adultos y a tres euros para niños. Una promoción que también intentará paliar los efectos del día y la hora fijados por la Federación Española para ese choque de la jornada 33. Porque una vez más, el Real Murcia ha sido castigado a jugar en horario nocturno (21.15 horas), y encima lo hará abriendo la jornada en viernes.

Podría haber aprovechado el Real Murcia esa situación para ‘regalar’ a los jugadores un nuevo día de relativa tranquilidad en la grada, lo que como se vio ante el Tarazona, acaba favoreciendo. Incluso ante el Atlético Madrileño, aunque subió la asistencia hasta los 15.000, la falta de presión en el entorno en los últimos días también ayudaba a unos jugadores que han tenido que cambiar el chip, dejando de pensar en el ascenso para solventar cuanto antes la permanencia.

Pero en las oficinas de Nueva Condomina se piensa de otra manera. De ahí la nueva promoción para atraer público al estadio. Veremos a ver cómo responde la afición y si, en caso de una gran asistencia, el equipo murcianista consigue alargar su buena racha como local, añadiendo una nueva victoria a las ya logradas frente al Tarazona y al Atlético Madrileño.

Ya a la venta

Pese a que el encuentro ante el Antequera no se jugará hasta el 17 de abril, los abonados ya pueden hacer uso de esta promoción. Las localidades se pueden obtener tanto en la tienda del club en Nueva Condomina como a través de la plataforma de venta online, en este último caso al precio establecido habrá que sumar los gastos de gestión.

Antes de esa cita frente al Antequera, el Real Murcia visitará este sábado al Nástic de Tarragona, equipo que también está peleando por no caer en la zona de descenso. Ahora mismo caminan sobre un alambre, y es que tienen los mismos puntos que el Tarazona, que ocupa el decimosexto puesto. Con cinco puntos más está el Real Mucia (42), que de ganar el sábado alcanzaría los 45, dejando prácticamente encarrilada la permanencia a falta de seis jornadas para que acabe la competición en el Grupo II de Primera RFEF.

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Después de visitar al Nástic y de recibir al Antequera, los de Curro Torres tendrán dos pruebas de gran exigencia a domicilio. El 26 de abril visitarán al Europa y el 3 de mayo acudirán a Nova Creu Alta para jugar contra el Sabadell. Mayo se completará con el choque frente al Betis Deportivo en NC, la visita al Torremolinos y el enfrentamiento contra el Eldense, también en el estadio grana.