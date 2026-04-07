Victoria de oficio de Alcaraz en Montecarlo

Carlos Alcaraz tiró de oficio para superar su debut en el Masters 1.000 de Montecarlo. El tenista de El Palmar, en su estreno de la gira de tierra batida, se impuso al argentino Sebastián Báez por un claro (6-1, 6-3).

El español siguió la senda marcada por Jannik Sinner en el partido previo en la pista Rainiero III y en apenas una hora de partido y con solo un break concedido, se metió en la tercera ronda de un torneo en el que defiende título.

El argentino se las prometía muy felices con un 40-15 de inicio, pero Carlos, sin hacer un gran esfuerzo, dio la vuelta al parcial con paciencia y sumó ya de entrada la primera rotura.

La superioridad se confirmó con tres juegos consecutivos más ganados para ponerse con una importante renta de 4-0. Báez no encontraba su juego como le pedía su entrenador y aunque sumaba su primer punto con el 4-1, esa fue la única concesión que hizo el de El Palmar. En 27 minutos, concentrado pese a la distancia en el marcador, Alcaraz ya tenía en el bolsillo la primera manga.

La dinámica apenas cambió con el cambio de set. El de El Palmar empezó al servicio y en unos pocos minutos ya tenía un 3-0 a favor. Todo parecía ya dictado para sentencia pero la dinámica empezó a cambiar.

Conato de reacción

Alcaraz, que solo había cometido dos errores no forzados en el primer set, empezó a fallar y al llegar al séptimo juego de la segunda manga eran ya nueve los que aparecían en su estadística. Una situación que no desaprovechó Báez. Dispuso de una bola de break y la transformó para apretar el partido (4-3).

No fue suficiente para sacar del juego al pupilo de Samu López que le devolvió la rotura en el siguiente juego y cerró al servicio en modo campeón, poniendo el broche al partido con un ace.

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En la siguiente ronda, Alcaraz se medirá al ganador del partido entre otro argentino, Tomás Etcheverry y el francés Terecen Atmane, programado para mañana miércoles.