El Cieza buscará el ascenso en Nueva Condomina este viernes

El Cieza podrá asegurarse este fin de semana su ascenso a Segunda Federación. El conjunto entrenado por Ranko Despotovic lidera el Grupo XIII de Tercera RFEF con 64 puntos, diez más que el Real Murcia Imperial, rival al que se enfrenta en esta próxima jornada. De ahí que una victoria ante los granas, aseguraría el campeonato para los ciezanos cuando restarían cuatro partidos para la conclusión de la liga regular. Ese encuentro frente al filial murcianista se celebrará en Nueva Condomina, pero no el domingo como se había pensado inicialmente, y es que ayer hubo un cambio de planes. Según anunciaba el Cieza, el Real Murcia había decidido fijar el choque este viernes a partir de las 21.00 horas.

Mientras el Cieza buscará su ascenso en Nueva Condomina, el Real Murcia aprovechará la jornada para hacer caja, y es que la alta demanda de entradas por parte de los aficionados del conjunto ciezano permitirá a los granas conseguir un buen pellizco, teniendo en cuenta que el precio de las localidades para el público general es de 10 euros. En un principio, solo se abrirá la grada lateral.

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El duelo del próximo viernes enfrenta a los dos equipos más consistentes del campeonato. No en vano, el Imperial ha sido el rival que más dificultades ha planteado al Cieza a lo largo del curso, lo que añade un componente de exigencia y simbolismo a la cita. De lograr el objetivo en un escenario de tal calibre, el equipo espartero culminaría una temporada para el recuerdo, confirmando el éxito de un proyecto ambicioso y preparado para dar el salto.