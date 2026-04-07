Carolina Marín, en su adiós: "He exprimido mi cuerpo más allá de lo que podía imaginar"

El momento más anunciado de la semana del Europeo de Bádminton que se está disputando en Huelva llegó este martes, con la rueda de prensa de despedida de una Carolina Marín que agotó sin éxito todas las opciones de retirarse en la pista en una cita en la que ha reinado siete veces.

La onubense vivió una mañana muy agitada y emotiva que empezó a las diez de la mañana con un acto con un centenar de chavales en el Polideportivo Diego Lobato en el que dio sus primeros pasos como volantista hace ya más de dos décadas.

Tras una charla de unos 30 minutos con los más pequeños, Carolina Marín cogió el micrófono y atendió a los medios de comunicación en su primera rueda de prensa después de anunciar su retirada de las pistas tras su tercera lesión grave, sufrida en las semifinales de los Juegos de París'24.

La decisión más dura

"Lloré mucho cuando entendí que me retiraba. Las cosas como son. No de pena como tal... o sí, porque son 24 años en los cuales he dado mi vida y me he dedicado plenamente al bádminton. Te diría que es como una nostalgia, pero a la vez es gratitud y tranquilidad. Ha sido la mejor decisión y ahora empiezo otra vida totalmente diferente", comentó a punto de emocionarse.

La andaluza insistió en que fue "la decisión más difícil de mi vida, sin ninguna duda. Sabemos que un deportista tiene fecha de caducidad, pero nunca se sabe si va a llegar antes o después. A mí me ha llegado ahora. También ha sido una decisión muy meditada y puedo decir que he arriesgado y he puesto, entre comillas, mis rodillas en peligro. No ha sido una locura total, pero lo he intentado hasta el final".

"Hace menos de dos meses, cuando tomé la decisión de operarme por un problema en el menisco interno, ahí sí que vi ya un poco el decir... tengo que poner las cosas la balanza y ver qué es lo que priorizo. Si seguir intentándolo sin respuesta como tal o priorizar la salud, que es lo más importante y es lo que me va a quedar para el resto de mi vida", recalcó la deportista de 32 años.

"Me voy satisfecha. Después de París, tenía en la espinita en el corazón de no volverlo a intentar. Y os puedo decir que lo he intentado hasta el último momento. He exprimido mi cuerpo hasta más allá de lo que podía imaginar. Y, sobre todo, tranquila por la decisión que he tomado, porque es la mejor que he podido tomar en mi vida. Ha sido complicada, ha sido difícil y ha sido muy meditada, pero ha sido la mejor", recalcó.

Sus planes

En cuanto a sus planes de futuro, la heptacampeona europea quiere "devolver al deporte todo lo que me ha dado durante estos 24 años. La mejor decisión de mi vida fue coger una raqueta con ocho añitos en este pabellón. Y sobre todo, el haberme formado como persona y como mujer, después de irme de mi ciudad con 14 años, siendo una niña. Y ahora ya soy una mujer de 32 años, con sus decisiones tomadas y claras"

"A partir del lunes, principalmente me encantaría disfrutar de mi familia, pasar más tiempo en Huelva y priorizar un poquito lo que el cuerpo nos vaya pidiendo, que seguramente me pedirá desconectar mucho, disfrutar de la vida y disfrutar de mi familia y de mis amigos. No obstante, de aquí a un tiempo me gustaría empezar con proyectos y devolver al deporte todo lo que me ha dado", manifestó la triple campeona universal.

Las lesiones

"Si no me hubiera lesionado tantas veces, nunca se sabe lo que hubiera podido pasar. Seguramente habría conseguido más cosas... o no. Las lesiones me han enseñado muchas cosas, sobre todo la de París. No me traje la medalla que quería, pero volví con una medalla que en mi vida pude imaginar, que es el cariño y el apoyo de toda la gente, de toda la sociedad de España y del mundo. Y esas medallas se guardan en el corazón de una", admitió.