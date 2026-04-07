La asistencia al Cartagonova, una asignatura pendiente del FC Cartagena

El Fútbol Club Cartagena vuelve a jugar por un objetivo. Algo que no sucedía desde la milagrosa salvación con Julián Calero en Segunda hace dos temporadas. Ahora, la meta es alcanzar el play off de ascenso y el equipo de Íñigo Vélez se ha metido en la pelea por méritos propios. Punto a punto, el Cartagena se ha convertido en serio candidato a la promoción y partido a partido se ha ganado de nuevo el respeto de propios y extraños. Con esa mentalidad quiere el cuadro portuario traer de vuelta a la afición que ha dejado de ir al Cartagonova en los últimos tiempos.

Todo lo ocurrido en los últimos dos años ha supuesto un cambio de paradigma en el entorno del FC Cartagena. En lo institucional, el club ha sufrido profundas remodelaciones con un cambio de propiedad de por medio. En lo deportivo, el conjunto albinegro ha pasado del privilegio del fútbol profesional, a ser uno más en la ‘jungla’ de cuarenta equipos que es la Primera Federación española. Y en lo financiero, la institución sobrevive a base de renegociar sus grandes deudas.

Las dudas sobre la honestidad y transparencia de los responsables del club -antiguos y actuales- han construido una barrera con la afición. Una afición que siempre se ha caracterizado por apoyar al equipo de manera incondicional. Tras un periodo de distanciamiento, la asignatura pendiente de la nueva directiva es traer de vuelta a la afición en las gradas del Estadio Cartagonova.

En su mejor momento social, tras la permanencia con Luis Carrión y una gran unión de todos los estamentos, el FC Cartagena rompió récord de abonados. Todo parecía ir bien. Nadie sospechaba de la verdadera propiedad del club, no se hablaba de deuda y el equipo se reforzaba para asentarse en Segunda. De hecho, la estrategia del conjunto albinegro se centraba en expandirse.

Lo consiguió aumentando el número de socios también al año siguiente. El Cartagena no solo era un equipo más de Segunda, sino que su fútbol lo acercaba a la disputa de un play off a Primera que no llegó por muy poco. La masa social respondió durante tres campañas consecutivas hasta que llegó la ruptura total. La realidad económica del equipo, los desentendimientos entre jugadores, directiva y afición proliferaron y el castillo de naipes cayó.

Con el mayor número de abonados de su historia, superando los 8.900, el Cartagonova presentó un pobre aspecto durante el año del descenso. Unos 6.000 aficionados acompañaron al equipo hasta que se confirmó la caída a Primera RFEF. Los mismos 6.000 que se abonaron de cara a la presente temporada pese a perder la categoría de forma estrepitosa.

La asistencia al estadio ha rondado este curso los 5.000 espectadores, con excepciones como el derbi frente al Real Murcia que alcanzaron las 13.000 personas. De esa cifra quiere escapar el FC Cartagena en el tramo final de competición en el que se está jugando el trabajo de todo el año.

El equipo necesita más calor. Es el sentir del vestuario y la petición expresa de Pablo de Blasis, capitán albinegro, quien se dirigió a la afición desde una de las cámaras del club: «El próximo partido no hay menos de 10.000 en el estadio», comentó el centrocampista argentino.

Quiere el FC Cartagena que las dos victorias en las últimas dos jornadas sirvan como un punto de inflexión para lanzar al equipo hacia el objetivo. Y para llamar a esa parte de la afición que necesita alicientes deportivos para acudir al estadio. En la trigésimo segunda jornada de liga, frente al Antequera, el equipo de Íñigo Vélez puede regresar a la zona de privilegio después de una recuperación desde el décimo sexto lugar.

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El Cartagena abandonó el play off tras la jornada 15, cuando perdió el derbi ante el Real Murcia en el Cartagonova. Ahí comenzó también el declive de Javi Rey. Con Íñigo Vélez el equipo vuelve a creer en sus posibilidades, pero necesita a la afición de su lado.