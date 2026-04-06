Baloncesto
El UCAM, ante el reto del ‘top 4’ para volver a hacer historia
Con 18 victorias y un 72% de partidos ganados, los de Sito Alonso necesitan alcanzar al menos los 22 triunfos para tener opciones reales de mantener la cuarta plaza
El UCAM Murcia CB está firmando la mejor temporada de sus cuarenta años de historia. Con 18 victorias en 25 jornadas, está en un promedio de un 72%. Tiene al alcance de la mano ser cabeza de serie en las eliminatorias por el título por primera vez, pero para ello, dados los precedentes de la última década, deberá mantener el porcentaje actual. Por tanto, una misión complicada para un equipo que parece no tener techo y que pese a ausencias destacadas en las últimas jornadas, y caer el rendimiento de algunos jugadores por diversos problemas físicos, sigue sacando adelante sus partidos.
Así está la clasificación de la Liga ACB
Sobresaliente segunda vuelta
Frente a un mermado Joventut de Badalona, los de Sito Alonso no fallaron. Aprovecharon las bajas del rival para sumar la decimoctava victoria. En la segunda vuelta ha sumado ya siete triunfos en ocho jornadas. Ha ganado uno de los últimos ocho y presenta una racha de cuatro triunfos consecutivos. Solo ha caído en una ocasión, en la pista del Valencia Basket tras la Copa del Rey y las Ventanas FIBA. Además, ya ha sumado 8 victorias a domicilio este curso -solo el Real Madrid es mejor- y está a solo tres de las 21 que logró en la temporada 2023-2024, la del subcampeonato liguero. Los calificativos se están empezando a acabar para un equipo sólido en casa, donde solo ha cedido dos encuentros.
Tercero por el average
Con la clasificación virtual para los play off en el bolsillo, la ambición ahora es acabar en el ‘top 4’ para tener ventaja de campo de los cuartos de final. Y la misión no es nada sencilla. En las últimas diez temporadas, excluyendo las 2019-2020 por el coronavirus, en tres ocasiones el cuarto clasificado ha necesitado llegar a 24 victorias: Baskonia (2015-2016), Valencia (2020-2021 en una liga con 19 equipos) y Tenerife (2022-2023). Con una menos, con 23, lograron el cuarto puesto el Unicaja (2024-2025) y el Valencia (2019-2019).
Las 22 se han necesitado en tres ocasiones: Joventut (2021-2022), Valencia (2017-2018) y Unicaja (2016-2017). Solo en dos ocasiones, en la 2023-2024 que el Valencia logró la cuarta plaza con 21, y el Bilbao en la 2014-2015, que solo necesitó 20, se estuvo por debajo de esa media de los 22 triunfos.
Tras la jornada del pasado fin de semana, el UCAM Murcia es tercer clasificado por tener mejor average general que el Baskonia, con el que tiene que resolver el enfrentamiento particular -en la ida ganaron los universitarios por cinco puntos-. Tiene una menos que el Valencia, con el que tiene perdido el average y que es segundo en la clasificación, y una más que el Barça, que sufrió para vencer a domicilio al Casademont Zaragoza (86-92). Ya cuenta con una renta de dos con el Joventut, además del average, y de tres con el Tenerife, que perdió en Lleida, el Unicaja y el Surne Bilbao.
Lo que queda de ACB
Nueve partidos le restan al UCAM Murcia, cinco en casa y cuartro fuera, lo que resta de temporada regular. Covirán Granada, el próximo domingo, La Laguna Tenerife, Básquet Girona, Unicaja y Hiopos Lleida son los equipos que quedan por pasar por el Palacio de los Deportes. Y fue tiene que visitar a MoraBanc Andorra, Real Madrid, Baskonia y Casademont Zaragoza. Es decir, que tiene a dos rivales de Euroliga lejos de Murcia, y a otros tantos que están luchando por los play off ante su afición.
El PAOK gana en casa con un 50% en triples antes de viajar a Murcia
El PAOK Salónica, con una gran efectividad en los lanzamientos triples, venció en casa al Karditsas que dirige Nikos Papanikolopuolos y que ha disputado esta temporada la Basketball Champions League, en la vigésimo cuarta jornada de la liga griega (93-90), un triunfo que permite al rival del UCAM en las semifinales de la FIBA Europe Cup mantenerse en la cuarta posición del campeonato, a un solo triunfo del AEK Atenas, que perdió con el Aris. El equipo de Salónica remontó gracias a la efectividad en el triple (50% con 15 de 30) en un partido donde tuvo la ausencia de Patrick Beverley, y en el que Breein Tyree no jugó durante la primera parte. La responsabilidad anotadora la tomaron el lituano Tomas Dimsa, con 23 puntos en 30 minutos y un 6 de 10 en el triple, y Cleveland Malvin, con 19 en 32. Además, otro jugador, Ben Moore, jugó media hora, por lo que el técnico tuvo que exprimir al máximo a piezas importantes de la plantilla.
A remolque hasta el minuto 33
El PAOK inició mal el encuentro, encajando un parcial de 11-26 que le obligó a ir a remolque hasta siete minutos del final, cuando una canasta de Moore puesto el 77-75. A continuación llegó un parcial de 11-0 (82-75) que pareció definir el choque, pero no fue así porque el Karditsas, gracias a la aportación del escolta Brandon Jefferson, que acabó el encuentro con 27 puntos, logró igualar el marcador (82-82).
La aportación de Giorgios Fillios y Thodoris Zaras, y con Tyree en escena, el PAOK se quedó con la victoria en un partido donde perdió el rebote (38 del Karditsas por 22) antes de viajar a Murcia, donde el próximo miércoles defenderá una renta de seis puntos.
El PAOK afrontará el duelo en el Palacio de los Deportes en un buen momento, puesto que se ha impuesto en sus últimos cuatro duelos.
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