El UCAM, ante el reto del ‘top 4’ para volver a hacer historia

El UCAM Murcia CB está firmando la mejor temporada de sus cuarenta años de historia. Con 18 victorias en 25 jornadas, está en un promedio de un 72%. Tiene al alcance de la mano ser cabeza de serie en las eliminatorias por el título por primera vez, pero para ello, dados los precedentes de la última década, deberá mantener el porcentaje actual. Por tanto, una misión complicada para un equipo que parece no tener techo y que pese a ausencias destacadas en las últimas jornadas, y caer el rendimiento de algunos jugadores por diversos problemas físicos, sigue sacando adelante sus partidos.

Sobresaliente segunda vuelta

Frente a un mermado Joventut de Badalona, los de Sito Alonso no fallaron. Aprovecharon las bajas del rival para sumar la decimoctava victoria. En la segunda vuelta ha sumado ya siete triunfos en ocho jornadas. Ha ganado uno de los últimos ocho y presenta una racha de cuatro triunfos consecutivos. Solo ha caído en una ocasión, en la pista del Valencia Basket tras la Copa del Rey y las Ventanas FIBA. Además, ya ha sumado 8 victorias a domicilio este curso -solo el Real Madrid es mejor- y está a solo tres de las 21 que logró en la temporada 2023-2024, la del subcampeonato liguero. Los calificativos se están empezando a acabar para un equipo sólido en casa, donde solo ha cedido dos encuentros.

Devontae Cacok, del UCAM Murcia, realizando un mate ante el Joventut. / ACB PHOTO/DAVID GRAU

Tercero por el average

Con la clasificación virtual para los play off en el bolsillo, la ambición ahora es acabar en el ‘top 4’ para tener ventaja de campo de los cuartos de final. Y la misión no es nada sencilla. En las últimas diez temporadas, excluyendo las 2019-2020 por el coronavirus, en tres ocasiones el cuarto clasificado ha necesitado llegar a 24 victorias: Baskonia (2015-2016), Valencia (2020-2021 en una liga con 19 equipos) y Tenerife (2022-2023). Con una menos, con 23, lograron el cuarto puesto el Unicaja (2024-2025) y el Valencia (2019-2019).

Las 22 se han necesitado en tres ocasiones: Joventut (2021-2022), Valencia (2017-2018) y Unicaja (2016-2017). Solo en dos ocasiones, en la 2023-2024 que el Valencia logró la cuarta plaza con 21, y el Bilbao en la 2014-2015, que solo necesitó 20, se estuvo por debajo de esa media de los 22 triunfos.

Tras la jornada del pasado fin de semana, el UCAM Murcia es tercer clasificado por tener mejor average general que el Baskonia, con el que tiene que resolver el enfrentamiento particular -en la ida ganaron los universitarios por cinco puntos-. Tiene una menos que el Valencia, con el que tiene perdido el average y que es segundo en la clasificación, y una más que el Barça, que sufrió para vencer a domicilio al Casademont Zaragoza (86-92). Ya cuenta con una renta de dos con el Joventut, además del average, y de tres con el Tenerife, que perdió en Lleida, el Unicaja y el Surne Bilbao.

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Lo que queda de ACB

Nueve partidos le restan al UCAM Murcia, cinco en casa y cuartro fuera, lo que resta de temporada regular. Covirán Granada, el próximo domingo, La Laguna Tenerife, Básquet Girona, Unicaja y Hiopos Lleida son los equipos que quedan por pasar por el Palacio de los Deportes. Y fue tiene que visitar a MoraBanc Andorra, Real Madrid, Baskonia y Casademont Zaragoza. Es decir, que tiene a dos rivales de Euroliga lejos de Murcia, y a otros tantos que están luchando por los play off ante su afición.