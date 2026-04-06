El Real Murcia rebaja las entradas para el partido ante el Antequera

Tras tres victorias consecutivas, el Real Murcia quiere que las gradas de Nueva Condomina vuelvan a coger color. Por eso, el club grana ha lanzado una promoción para el próximo partido en casa, que se disputará el viernes 17 de abril ante el Antequera (21.15 horas). Sabedores de que no es el mejor día ni el horario más atractivo, la entidad ha decidido rebajar el precio de las entradas para animar al público a acudir al choque de la semana próxima. La promoción va lanzada a los abonados. Aunque estos entrarán de forma gratuita al campo, podrán retirar todas las localidades que deseen para invitar a sus familiares y amigos. Si son adquiridas por los socios, las localidades costarán cinco euros en el caso de adultos y tres euros para los niños.

Esas entradas para el encuentro del 17 de abril frente al Antequera ya están a la venta en la tienda oficial y de forma online.

Antes de que llegue ese nuevo partido en Nueva Condomina, el Real Murcia jugará el próximo sábado en el campo del Nástic de Tarragona. Los granas acudirán a la Noa Creu Alta en su mejor momento de este 2026. Tras muchas semanas de oscuridad, llegando a verse en la zona de descenso, el equipo ha empezado a resurgir en este tramo final de la temporada en el Grupo II de Primera RFEF. Los de Curro Torres encadenan tres victorias de forma consecutiva, la última la lograda este pasado domingo ante el Atlético Madrileño.

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Esos nueve puntos han permitido a los murcianistas lograr un pequeño colchón respecto a la zona de descenso. Ahora mismo el Real Murcia tiene cinco puntos más que el Tarazona, que aparece en puestos de descenso. Con cuarenta y dos puntos, los murcianistas también están a cinco del play off.