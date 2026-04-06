La Policía Local de Lorca, al Campeonato de España

La Policía Local de Lorca volverá a estar presente un año más en el Campeonato Nacional 'Alcazaba' que se celebrará en Granada desde mañana y hasta el próximo 11 de abril, y que este año conmemora su trigésimo segunda edición. El concejal responsable de las áreas municipales de Seguridad Ciudadana y Deportes, Juan Miguel Bayonas, ha presentado al equipo de agentes que representarán a la ciudad del sol en esta cita multideportiva de ámbito nacional a la que asisten equipos formados por agentes de Policía Local de los distintos municipios de España.

El equipo lorquino acudirá a esta cita respaldado por una sólida trayectoria en la competición, en la que lleva participando más de dos décadas, y especialmente por los excelentes resultados obtenidos en la edición de 2025, donde logró el primer puesto en la categoría de municipios de menos de 100.000 habitantes y se proclamó campeón en fútbol 7, además de alcanzar la sexta posición en la clasificación general absoluta.

En esta edición, el combinado lorquino estará formado por un total de 15 agentes pertenecientes a distintas unidades, que competirán en disciplinas como tiro policial, pádel, cross, mountain bike y fútbol 7, en un campeonato que combina pruebas individuales y colectivas, fomentando tanto el rendimiento deportivo como el trabajo en equipo.

La preparación del equipo se ha desarrollado durante los últimos meses, compatibilizando la labor profesional con los entrenamientos, lo que pone de manifiesto el compromiso de los agentes tanto con el deporte como con el servicio público. En este sentido, cabe destacar que la práctica deportiva contribuye directamente a mejorar la condición física y la capacidad de respuesta en el desempeño diario de las funciones de los agentes.

Durante la presentación del equipo, también se ha puesto en valor "el papel de estos agentes como representantes de la ciudad de Lorca, así como los valores de esfuerzo, compañerismo y superación que proyectan tanto dentro como fuera del ámbito deportivo" comentó el edil de Deportes. Desde la Policía Local se ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento de Lorca, así como el apoyo de la Jefatura y de los patrocinadores, "cuya colaboración resulta fundamental para hacer posible la participación en este campeonato de carácter nacional".

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El equipo de la Policía Local de Lorca afronta esta nueva edición "con ilusión y ambición", con el objetivo de mantener "el alto nivel competitivo demostrado en años anteriores y seguir situando a Lorca como un referente dentro del deporte policial en España".